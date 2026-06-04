بهره برداری از مدرسه آسیب دیده جنگ رمضان از محل مجازاتهای جایگزین حبس
با حضور رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی مدرسه آسیب دیده جنگ رمضان از محل مجازاتهای جایگزین حبس به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در مراسم بازگشت به چرخه آموزشی مدرسه آسیب دیده گفت: مدرسه شهدای مکه ارومیه هم به لحاظ قدمت و هم آسیبهای جنایات دشمن آمریکایی - صهیونیستی مخروبه و از حّیِز انتفاع خارج شده بود که با همکاری مجموعههای دادگستری و آموزش و پرورش استان و از محل مجازاتهای جایگزین حبس به صورت یک مدرسه مدرن و هوشمند کاملاً بازسازی و تقدیم مردم و دانش آموزان این منطقه که از مناطق کم برخوردار است شد.
در این مدرسه بازسازی شده کلاسهای مدرسه به نام برخی از شهدای معصوم مدرسه شجره طیبه میناب نامگذاری شده است.
مدرسه شهدای مکه سومین مدرسه آذربایجان غربی در پنج ماه گذشته است که از محل جایگزینهای حبس به صورت کامل بازسازی شده است.