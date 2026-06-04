پخش زنده
امروز: -
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر از آغاز اجرای طرح عهدواره محله پای کار ایران با هدف شناسایی، تجلیل و حمایت از اقدامات خلاقانه و مردمی محلات در حوزه دفاع مقدس سوم مردم استان بوشهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ زهرا اکبری اظهار داشت: این عهدواره با رویکرد تقویت مشارکتهای اجتماعی، مردمیسازی فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی و بهرهگیری از ظرفیت محلات در راستای معرفی و تقدیر از اقدامات خلاقانه و اثرگذار شهروندان در سطح استان برگزار میشود.
وی افزود: تمامی شهروندان، گروههای مردمی، فعالان اجتماعی، فرهنگی و محلات استان بوشهر میتوانند اقدامات و طرحهای خلاقانه خود را که در ارتباط با دفاع مقدس سوم مردم استان بوشهر اجرا شده یا در حال اجراست، در سامانه عهدواره ثبت کنند.
اکبری با اشاره به محورهای دهگانه این رویداد بیان کرد: محورهای این عهدواره شامل «نظم، امنیت و ایمنی»، «سلامت روانی و اجتماعی»، «پشتیبانی از جبهه مقاومت»، «توانمندسازی و تقویت خلاقیت»، «تابآوری اقتصادی»، «هویت و انسجام اجتماعی»، «فضای سبز و محیط زیست»، «مصرف بهینه و صرفهجویی»، «حمایت از گروههای آسیبپذیر» و «شبکهسازی و رسانه محلهای» است.
اکبری بیان کرد: ثبت آثار و اقدامات از ۱۳ خردادماه همزمان با دهه امامت و ولایت آغاز شده و به مدت ۲۰ روز ادامه خواهد داشت و علاقهمندان میتوانند از طریق سامانه به نشانی:
https://survey.porsline.ir/s/dhbWixTa
اقدامات و طرحهای خود را ثبت کنند.
وی درباره مشوقها و حمایتهای پیشبینی شده برای شرکتکنندگان گفت: اعطای تندیس عهدواره، تقدیر از طرحها و ایدههای خلاقانه و برتر در هر محور، مشارکت در اجرای طرحهای منتخب و همچنین معرفی طرحهای برگزیده به سازمان امور اجتماعی کشور با هدف پیشنهاد اجرا در سطح ملی، از جمله مزایای حضور در این رویداد است.