سخنگوی ستاد تنظیم بازار استان اصفهان :تعیین و اعمال قیمت نان دولتی در سامانه، خارج از اختیارات استانی و بر عهده پایتخت است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ امید شریفی در نشست مشترک قرارگاه جنگ اقتصاوی و گروه کاری اقتصادی استان با اشاره به راه‌اندازی قرارگاه بازرسی متمرکز با محوریت نظارت کارشناسی بر زنجیره کالا‌ها گفت: بر اساس مصوبات این قرارگاه، مبنای تمامی اقدامات، نظارت بر پایه کار کارشناسی دقیق است و در این راستا و طی دو هفته گذشته، با محوریت نظارت‌های تخصصی، ورود جدی به حوزه زنجیره تامین و قیمت‌گذاری نان صورت گرفته و کارگروه تخصصی این بخش تشکیل شده است.

​وی با تفکیک حوزه آرد و نان به دو بخش «دولتی» و «آزادپز» افزود: در بخش نان آزادپز، طی دو سال گذشته با استخراج قیمت‌های تمام‌شده و واقعی، نظارت نسبتاً خوبی بر بازار حاکم شد و امسال نیز با تشکیل قرارگاه متمرکز، نظارت بر وزن چانه و قیمت نان آزادپز با جدیت و توان بیشتری در حال پیگیری است.

سخنگوی ستاد تنظیم بازار استان اصفهان ادامه داد: استان اصفهان از ابتدای سال جاری تاکنون در سه نوبت آنالیز قیمتی خود را به تهران ارسال کرده است که آخرین مرحله آن در تاریخ ۳۰ اردیبهشت‌ماه (حدود ۱۵ روز گذشته) بارگذاری شده و ممکن است بر اساس شرایط روز، دست خوش تغییراتی شود.

وی در ادامه به اقدامات ساختاری ستاد تنظیم بازار استان در سال گذشته اشاره کرد و گفت: با تلاش‌های کارشناسی صورت گرفته، برآورد عظیمی در سطح استان انجام شد و پیش از این، بیش از ۸۰ نوع نان با تفاوت‌های ناچیزِ ۱۰ تا ۲۰ گرمی در وزن چانه و تنوع قیمتی نامتعارف در شهرستان‌های مختلف استان وجود داشت که مایه سردرگمی مردم و تشدید اختلافات قیمتی میان شهرستان‌ها (مانند کاشان، خمینی‌شهر و اصفهان) شده بود.

​وی افزود: با یک جراحی مدیریتی، این ۸۰ عنوان نان به ۲۱ نوع نان استاندارد و یکنواخت در سراسر استان تبدیل شد؛ به طوری که هم‌اکنون وزن چانه و قیمت نان مشخصی که در مرکز استان پخت می‌شود، با شهرستان‌های کاشان و خمینی‌شهر کاملاً همسان است.