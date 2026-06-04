به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، شامگاه گذشته در گفتگوی ویژه خبری شبکه دنا با بیان جزئیات جدیدی از وضعیت اسفبار سایت زباله دهدشت، این سایت را تهدید جدی برای سلامت، زیست محیط و امنیت اجتماعی اعلام کرد.

شریفی با انتقاد از نادیده گرفته شدن مصوبات هفت ماه گذشته و بی توجهی مدیران به وظایف قانونی شان در خصوص سایت زباله دهدشت گفت: دفن اصولی در این سایت انجام نمی شود و زباله ها آتش زده می شوند.

وی با اشاره به برگزاری جلسه ای در آذرماه ۱۴۰۴ (حدود هفت ماه پیش) برای ساماندهی وضعیت زباله، افزود: در آن جلسه زمان بندی دقیقی برای اقدامات مشخص شد؛ حتی برخی دستگاه ها موظف شدند ظرف ۱۰ روز اقدام کنند، اما متاسفانه هیچکدام از این تعهدات اجرایی نشده است.

وی از تفکیک و بی خطرسازی زباله های عفونی در بیمارستان امام خمینی دهدشت پیش از انتقال به سایت زباله خبر داد و اضافه کرد: زباله ها باید با روش لایه گذاری (روزانه) و در ترانشه های مشخص دفن و هر روز با ۱۵ تا ۲۰ سانتی متر خاک پوشانده شوند، و پس از آهک ریزی دفن شود اما این کار انجام نمی شود.

سوزاندن زباله ممنوع است، اما روزانه در همه سایت های دفن زباله شهر ستانهای استان تکرار می شود

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با تاکید بر اینکه سوزاندن زباله در طبیعت کاملاً ممنوع و جرم است، گفت: در این سایت به جای دفن اصولی، زباله ها را آتش می زنند که این یعنی آتش زدن به سلامت مردم.

حصارکشی راه حل کوتاه مدت برای رفع بخشی از مشکلات سایت زباله دهدشت

به گفته وی، ورود حیوانات، سگ های ولگرد و افراد متفرقه به سایت آزاد است و هیچ نگهبانی برای رصد و کنترل سایت مستقر نیست.

دکتر شریفی با اشاره به انتخاب مکان کنونی سایت در سال ۱۳۸۸، تاکید کرد: در آن زمان شاید این جانمایی پاسخگو بوده، اما اکنون به دلیل توسعه بی رویه شهر، این سایت در جوار سکونتگاه ها قرار گرفته است.

هشدار درباره جانمایی جدید: بدون کارشناسی، بحران تکرار می شود

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج نسبت به تصمیم برخی مسئولان برای یافتن «جانمایی جدید» بدون مطالعه اصولی هشدار داد و گفت: اگر قرار باشد بدون پیوست های زیست محیطی، بدون مطالعه منابع آبی و الگوی توسعه شهری، جای جدیدی انتخاب کنیم، همین بلای بهداشتی و زیست محیطی در مکان جدید هم تکرار می شود.

دکتر شریفی با ابراز تاسف از اینکه جرایم در نظر گرفته شده برای مدیران متخلف، در خصوص اجرا نشدن مصوبات برای رفع مشکل سایت زباله دهدشت بازدارنده نیست، گفت: هیچ مدیری تاکنون بابت ترک فعل در این پرونده پاسخگو نبوده است و در این موضوع به جای وعده های شعاری عزم قضایی ضروری است.

دادستان کهگیلویه: دفن غیراصولی زباله در دهدشت مصداق تضییع حقوق عامه است

آقای رستم‌نژاد، دادستان شهرستان کهگیلویه که میهمان تلفنی برنامه «گفتگوی ویژه خبری» شبکه دنا، بود با تأکید بر اینکه وضعیت سایت دفع زباله دهدشت به یکی از مهم‌ترین مطالبات مردمی تبدیل شده، گفت: این موضوع صرفاً یک مسئله محلی نیست، بلکه مصداق بارز تضییع حقوق عامه است و ابعاد گسترده بهداشتی، زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی دارد.

دادستان شهرستان کهگیلویه با اشاره به اقدامات انجام شده گفت: دستگاه قضا به عنوان مدعی‌العموم به این موضوع ورود کرده، جلساتی برگزار و شهرداری دهدشت محکوم شد و پرونده مختومه اعلام شد و مشکل کماکان پابرجا است.

وی با بیان اینکه شهرداری به پرداخت جریمه نقدی و انتشار حکم مطابق قانون شده بود، افزود: مقرر شد موضوع به صورت علمی پیگیری و از سوی دانشگاه چمران اهواز طرح مطالعاتی جامعی برای جانمایی و ارائه طرح کارشناسی انجام شود و خوشبختانه کارها در حال انجام است.

دادستان کهگیلویه در پاسخ به سوال دلیل اجرا نشدن و پیگیری نکردن مصوبات جلسه با موضوع سایت زباله دهدشت پس از هفت ماه، گفت: «بعد از هفت ماه، هیچ اتفاقی نیفتاده است. این یعنی سرباز زدن از اجرای مصوباتی که همه پای آن را امضا کرده‌اند. این موضوع در دست بررسی است و قطعا با خاطیان در این خصوص برخورد می شود.

آقای رستم‌نژاد تأکید کرد: هرگونه ترک فعل، تخلف، عدم اجرای مصوبات و استنکاف از وظایف

، برابر قانون جرم محسوب می‌شود و با توجه به اینکه این قصور باعث استمرار تهدید علیه بهداشت عمومی و محیط زیست شده است، مورد تعقیب قضایی قرار می گیرد.