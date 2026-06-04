به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ خط سوم دستگاه شتاب‌دهنده خطی بنیاد نیکوکاری هرندی با حضور استاندار اصفهان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مسئولان استانی و جمعی از خیران از جمله خانواده هرندی به عنوان سرمایه‌گذار اصلی این طرح افتتاح شد.

این دستگاه پیشرفته با ظرفیت درمان روزانه ۱۰۰ بیمار مبتلا به سرطان، گام بزرگی در کاهش صف‌های انتظار و توسعه خدمات درمانی در منطقه محسوب می‌شود.

​محمود کیانی، مدیر داخلی شتاب‌دهنده بنیاد نیکوکاری هرندی در حاشیه این مراسم با اشاره به ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد این تجهیزات جدید گفت:این دستگاه پیشرفته علاوه بر توانایی اجرای تمامی تکنیک‌های درمانی و پروتکل‌های به‌روز دنیا، به‌طور ویژه برای مراکز درمانی بسیار شلوغ طراحی شده است.

​وی در مقایسه ظرفیت این دستگاه با نمونه‌های معمولی موجود در کشور و دنیا افزود:دستگاه‌های شتاب‌دهنده معمولی به‌طور میانگین روزانه توانایی پذیرش و درمان ۳۰ تا ۳۵ بیمار را دارند، اما با راه‌اندازی این خط جدید، امکان ارائه خدمات به روزانه ۱۰۰ بیمار فراهم شده است که این امر سرعت فرایند درمان را به‌شدت افزایش می‌دهد.

​مدیر داخلی شتاب‌دهنده بنیاد هرندی با اشاره به نوسانات ارزی و سختی‌های مسیر تامین این دستگاه کفت:قیمت اولیه این دستگاه با احتساب ارز ۷۵ هزار تومانی حدود ۳۵۰ میلیارد تومان برآورد شده بود و متأسفانه به‌دلیل عدم تخصیص ارز دولتی، مجبور شدیم فرآیند تأمین را با حداقل اسناد و به صورت آزاد پیش ببریم؛ به طوری که ارزش فعلی این سرمایه‌گذاری به رقمی نزدیک به ۷۵۰ میلیارد تومان رسیده است.

​در پایان این مراسم، استاندار اصفهان و رئیس دانشگاه علوم پزشکی با اهدا و تداوم خداقوت به کادر درمان و خیران طرح، به ویژه خانواده هرندی، بر حمایت دولت از توسعه این‌گونه خدمات درمانی و تسهیل مسیر برای حضور پررنگ‌تر واقفان و خیران تأکید کردند.