سخنگوی وزارت خارجه پاکستان تاکید کرد: موضع اسلام‌آباد درباره توافق ابراهیم تغییری نکرده و این کشور همچنان از تشکیل یک دولت مستقل، آزاد و دارای حاکمیت فلسطینی حمایت می‌کند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «تریبون اکسپرس»؛ «طاهر اندرابی» سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان، روز پنجشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران در اسلام‌آباد با اشاره به برخی گمانه‌زنی‌ها درباره تغییر موضع پاکستان در قبال توافق ابراهیم، تصریح کرد: سیاست این کشور در قبال مسئله فلسطین بدون تغییر باقی مانده است.

وی تاکید کرد: موضع پاکستان درباره توافقات ابراهیم تغییری نکرده و ما همچنان از تشکیل یک کشور آزاد، مستقل و دارای حاکمیت فلسطینی حمایت می‌کنیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان تصریح کرد: حمایت فلسطین محور سیاست خارجی پاکستان باقی می‌ماند.

اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در حالی مطرح می‌شود که طی روز‌های اخیر بار دیگر ادعای رئیس جمهور آمریکا درباره احتمال پیوستن برخی کشور‌های اسلامی به روند عادی‌سازی روابط با اسرائیل، شایعاتی پیرامون فشار واشنگتن بر اسلام آباد در این راستا را در پی داشته است؛ اما پاکستان یک بار دیگر تاکید کرد که حمایت از حقوق مشروع ملت فلسطین و تشکیل دولت مستقل فلسطینی، همچنان یکی از اصول ثابت سیاست خارجی این کشور به شمار می‌رود.