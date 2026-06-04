بسیجیان همدانی در حرکتی نمادین، همزمان با عید غدیر و سالروز رحلت امام خمینی (ره)، مسیر کانون بسیج تا میدان امام خمینی را پیاده پیمودند.

راهپیمایی بسیجیان همدانی به عشق علی(ع) و به یاد امام راحل

راهپیمایی بسیجیان همدانی به عشق علی(ع) و به یاد امام راحل

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، همزمان با عید سعید غدیر خم و سالروز رحلت امام خمینی (ره)، بسیجیان همدانی با پیمودن مسیر کانون بسیج تا میدان امام خمینی همدان، عشق و ارادت خود را به مولای متقیان علی (ع) و امام فقید امت نشان دادند.

این مراسم که با حضور جمعی از بسیجیان برگزار شد، نمادی از پیوند غدیر و انقلاب اسلامی و تجدید پیمان با آرمان‌های امام راحل بود.