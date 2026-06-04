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بسیجیان همدانی در حرکتی نمادین، همزمان با عید غدیر و سالروز رحلت امام خمینی (ره)، مسیر کانون بسیج تا میدان امام خمینی را پیاده پیمودند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، همزمان با عید سعید غدیر خم و سالروز رحلت امام خمینی (ره)، بسیجیان همدانی با پیمودن مسیر کانون بسیج تا میدان امام خمینی همدان، عشق و ارادت خود را به مولای متقیان علی (ع) و امام فقید امت نشان دادند.
این مراسم که با حضور جمعی از بسیجیان برگزار شد، نمادی از پیوند غدیر و انقلاب اسلامی و تجدید پیمان با آرمانهای امام راحل بود.