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رئیس پلیس راه مازندران از دستگیری سارقان مسلح متواری از استان خوزستان و توقیف یک دستگاه خودروی سرقتی در محور چالوس ـ مرزنآباد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ هادی عبادی گفت: در پی اعلام خبری مبنی بر تردد یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ سرقتی که توسط سارقان مسلح در استان خوزستان به سرقت رفته بود، موضوع به سرعت به واحدهای گشتی پلیس راه در محور کندوان ابلاغ شد.
وی افزود: تیمهای گشت پلیس راه با انجام اقدامات عملیاتی و کنترل محور، موفق به شناسایی خودروی مورد نظر شده و در عملیاتی سریع آن را متوقف کردند.
رئیس پلیس راه مازندران گفت: در بررسیهای انجامشده مشخص شد راننده و سرنشین خودروی توقیفی از جمله سارقان مسلحی هستند که پس از ارتکاب سرقت در استان خوزستان متواری شده بودند.
سرهنگ عبادی افزود: متهمان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و با صدور قرار مناسب روانه زندان شدند.
وی با تأکید بر آمادگی شبانهروزی پلیس راه در محورهای مواصلاتی استان، گفت: همکاری و تبادل اطلاعات میان یگانهای انتظامی نقش مهمی در شناسایی و دستگیری مجرمان و ارتقای امنیت عمومی دارد.