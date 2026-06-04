به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، دادستان عمومی و انقلاب لاهیجان از رفع مهر و موم و انتقال ۳۰ تن چای خشک تاریخ گذشته و غیرقابل مصرف انسانی از محل کارخانه چایسازی واقع شهرستان لاهیجان، برای استفاده در گلخانه شهرداری خبر داد.

مراد قربان زاده هریس با اعلام این خبر افزود: این محموله به دلیل انقضای تارخ مصرف، نداشتن استاندارد و رعایت نکردن فرمول ثبت شده، بدون هرگونه ارزش تغذیه‌ای برای انسان تشخیص داده شده بود و با هماهنگی مقام قضائی و شهرداری لاهیجان، به کود گیاهی تبدیل خواهد شد.

وی گفت: این اقدام در راستای صیانت از سلامت عمومی، جلوگیری از ورود مواد فاسد به چرخه مصرف انسانی و نیز مدیریت پسماند‌های زیست محیطی با رویکرد بازیافت قانونی انجام شد.