فرمانده انتظامی سوادکوه از دستگیری کلاهبردار سابقه‌داری خبر داد که با فروش طلاهای تقلبی به یک واحد صنفی طلافروشی، یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کلاهبرداری کرده بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرمانده انتظامی سوادکوه از دستگیری کلاهبردار سابقه‌داری خبر داد که با فروش طلا‌های تقلبی به یک واحد صنفی طلافروشی در این شهرستان، یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کلاهبرداری کرده بود.

سرهنگ مصطفی اکبرنژاد گفت: در پی شکایت یکی از واحد‌های صنفی طلافروشی شهرستان مبنی بر خرید طلا‌های تقلبی از فردی ناشناس، شناسایی و دستگیری متهم با قید فوریت در دستور کار ویژه کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی و تخصصی، رد پای متهم را در یکی از شهرستان‌های استان تهران شناسایی کرده و در عملیاتی ضربتی وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی سوادکوه با اشاره به سوابق متعدد کیفری متهم تصریح کرد: این فرد در بازجویی‌های فنی و تخصصی پلیس، به کلاهبرداری از طریق فروش طلا‌های تقلبی به ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعتراف کرد.

سرهنگ اکبرنژاد با تأکید بر عزم پلیس در برخورد با جرایم اقتصادی خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

وی از شهروندان و فعالان صنف طلا و جواهر خواست در معاملات خود دقت لازم را داشته باشند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق مراجع انتظامی پیگیری کنند.