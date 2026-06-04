به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، امیدی اظهار داشت: در این مدت نزدیک به ۲۹۸ هزار تن انواع کالا به ارزش بیش از ۱۰۸ میلیون دلار از دروازه‌های مرزی کردستان به خارج از کشور صادر شده است.

وی عمده کالا‌های صادراتی استان را محصولات کشاورزی، شمش فولادی، ادوات کشاورزی، محصولات باغی و گرانول خواند و گفت: در این مدت در مجموع نزدیک به ۳۶ هزار تن کالا نیز به ارزش بیش از ۷۰ میلیون دلار از طریق گمرکات استان وارد کشور شده است.

ناظر گمرکات کردستان افزود: میزان واردات قطعی در این مدت نزدیک به ۲۵ هزار تن به ارزش حدود ۲۸ میلیون دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی ۵۹۶ درصد و از لحاظ ارزش دلاری ۲۹ درصد افزایش داشته است.