فرمانده انتظامی میاندورود از توقیف دو دستگاه وانت نیسان و کشف ۲ تن و ۶۰۰ کیلوگرم کود شیمیایی خارج از شبکه توزیع به ارزش ۶۰۰ میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ طاهری گفت: مأموران یگان امداد شهرستان در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و حین گشت‌زنی در سطح شهرستان به دو دستگاه خودروی نیسان مشکوک شدند و پس از متوقف کردن خودروها، بازرسی‌های لازم را انجام دادند.

وی افزود: در بازرسی از این خودروها، ۵۲ کیسه کود شیمیایی فاقد مجوز حمل و توزیع به وزن تقریبی ۲ تن و ۶۰۰ کیلوگرم کشف شد.

فرمانده انتظامی میاندورود گفت: دو راننده خودرو پس از دستگیری و تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

سرهنگ طاهری ارزش محموله کشف‌شده را حدود ۶۰۰ میلیون ریال اعلام کرد و گفت: طرح مقابله با قاچاق کالا به‌صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد.

وی تأکید کرد: پلیس با افرادی که اقدام به احتکار، حمل و توزیع غیرقانونی کالا کنند، برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.