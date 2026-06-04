شبکه بهداشت و درمان بردسیر اعلام کرد: آب آشامیدنی شبکه لوله‌کشی شهر لاله‌زار سالم و برای آشامیدن و مصارف خوراکی مناسب است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، شبکه بهداشت و درمان بردسیر در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بر اساس نتایج آزمایش‌های روزانه و پایش مستمر کیفیت آب، آب آشامیدنی شبکه لوله‌کشی شهر لاله‌زار سالم و تأییدشده و برای آشامیدن و مصارف خوراکی مناسب است.

در این اطلاعیه آمده است: طبق نتایج نمونه‌برداری‌ها و آزمایش‌های انجام‌شده توسط آزمایشگاه مورد تأیید دانشگاه علوم پزشکی کرمان، آلودگی میکروبی در رودخانه‌ها، قناتها، چشمه‌ها و به طور کلی آب‌های سطحی منطقه شناسایی و تأیید شده است.

بر این اساس، مصرف این منابع آبی می‌تواند موجب انتقال بیماری‌های منتقله از آب و غذا و بروز علائم گوارشی شود؛ از این‌رو از شهروندان، کارگران و گردشگران خواسته شدهت از مصرف آب چشمه‌ها، قناتها، رودخانه‌ها ودیگر منابع آب سطحی برای آشامیدن، تهیه یخ، شست‌وشوی مواد غذایی و پخت‌وپز خودداری کنند.

شبکه بهداشت و درمان بردسیر همچنین تأکید کرد: فقط از آب آشامیدنی لوله‌کشی مورد تأیید برای آشامیدن و تهیه غذا استفاده شود و توصیه‌های بهداشتی از جمله شست‌وشوی مرتب دست‌ها با آب و صابون، گندزدایی میوه‌ها و سبزیجات، رعایت بهداشت مواد غذایی و نظافت و ضدعفونی سرویس‌های بهداشتی و سطوح پرتماس را جدی بگیرند.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: افرادی که دچار علائمی مانند اسهال، استفراغ، تهوع، درد شکم، تب یا سایر علائم بیماری‌های گوارشی هستند؛ در اسرع وقت به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه کنند.

۱۱ خرداد در اطلاعیه روابط عمومی اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمان آمده بود: پس از افزایش موارد دارای علائم گوارشی در شهر لاله‌زار بردسیر در استان کرمان و مراجعه ۸۱ نفر به درمانگاه، بررسی‌های کارشناسی آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

احتمال نخست درباره منشا آلودگی، شکستگی لوله توزیع آب و نشت آلودگی از این طریق بوده است.

بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در آن تاریخ؛ ۴۸ نفر از مراجعان در درمانگاه اقدامات درمانی و خدمات حمایتی دریافت کرده‌اند و ۳۳ نفر نیز پس از معاینه سرپایی، اقدامات لازم را دریافت و ترخیص شدند.