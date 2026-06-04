معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران و وزیر محیط زیست تاجیکستان در دیداری دوجانبه در حاشیه اجلاس تسهیلات جهانی محیط زیست (جف) در سمرقند، بر توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه‌های مختلف محیط زیستی تأکید کردند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در این دیدار، بهادر شیرعلی‌زاده، وزیر محیط زیست تاجیکستان، با اشاره به ظرفیت‌های همکاری میان دو کشور، از آمادگی تاجیکستان برای میزبانی کارشناسان و متخصصان ایرانی در حوزه تنوع زیستی خبر داد و بر تبادل تجربیات و آشنایی با اقدامات و برنامه‌های اجرایی دو کشور در این زمینه تأکید کرد.

شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیز با اشاره به اشتراکات و مواضع نزدیک ایران و تاجیکستان در موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی، زمینه‌های همکاری مشترک را تشریح کرد.

وی حفاظت از تنوع زیستی، صیانت از حیات وحش و گونه‌های در معرض خطر انقراض، پایش آلاینده‌های زیست‌محیطی و توسعه همکاری‌های علمی و تخصصی را از مهم‌ترین محور‌های همکاری میان دو کشور برشمرد.

انصاری همچنین به روند مذاکرات جهانی درباره مدیریت آلودگی پلاستیک اشاره کرد و بر ظرفیت همکاری‌های مشترک ایران و تاجیکستان در این حوزه تأکید کرد.

دو طرف در پایان بر تداوم رایزنی‌ها و توسعه تعاملات فنی و تخصصی در حوزه محیط زیست توافق کردند.



