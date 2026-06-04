به گزارش به گزارش خبرگزای صداوسیما ، به نقل از مرکز تحقیقات بالینی بیماری‌های چشمی استان گوانگدونگ چین، دانشمندان مدلی مبتنی بر هوش مصنوعی به نام «پرو-دی‌آی‌ان» (Pro-DIN) طراحی کرده‌اند که قادر است با یک آزمایش خون ساده، احتمال ابتلا به «زوال عصبی شبکیه ناشی از دیابت» (DRN) را شناسایی کند.

تخریب شبکیه که یکی از عوارض جدی دیابت نوع ۲ محسوب می‌شود، اغلب زمانی تشخیص داده می‌شود که آسیب‌های وارد شده به لایه حساس به نور چشم دیگر قابل جبران نیستند. اما این مدل جدید با استفاده از فناوری یادگیری ماشین و رصد پروتئین‌های خاص مرتبط با التهاب و سلامت سلولی، دقتی ۲۶ درصد بالاتر از بهترین مدل‌های پیش‌بینی موجود در جهان را ثبت کرده است.

این مطالعه گسترده که شامل بررسی نمونه‌های خون و وضعیت چشم بیش از ۱۴۰۰ بیمار طی یک دوره ۶ ساله بوده، نشان می‌دهد که زوال شبکیه نه تنها بر بینایی اثر می‌گذارد، بلکه می‌تواند نشانه‌ای از آسیب‌های عصبی گسترده‌تر مانند زوال عقل و افت توانایی‌های شناختی در بدن باشد. محققان امیدوارند با به‌کارگیری این فناوری، پزشکان بتوانند افراد در معرض خطر را بسیار زودتر شناسایی کرده و با مداخلات درمانی زودهنگام، از نابینایی دائمی بیماران جلوگیری کنند.