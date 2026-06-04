کارشناس هواشناسی گفت: از فردا شب تا روز یکشنبه (۱۵ تا ۱۷ خرداد) شاهد وزش باد، گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا در استان قم خواهیم بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، کارشناس اداره کل هواشناسی استان گفت: از فردا شب برای نخستین بار در سال جاری جهت وزش باد، شرقی است و این مسئله موجب ورود ریزگرد و گرد و غبار به مناطق مختلف استان می‌شود.

سعید اسماعیلی با بیان اینکه از فردا شب تا روز یکشنبه شاهد گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا در استان خواهیم بود افزود: فردا سرعت وزش باد بین ۴۵ تا ۶۵ کیلومتر بر ساعت است که روز شنبه به ۷۰ کیلومتر و در روز یکشنبه به ۷۵ کیلومتر بر ساعت می‌رسد.

وی درخصوص تغییرات دمایی گفت: امروز حداکثر دمای هوای شهر قم ۳۸ درجه و فردا و پس فردا ۳۶ درجه سانتیگراد خواهد بود.