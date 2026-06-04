به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، لیلا عطازاده گفت: امسال ۳۸۰ هکتار از اراضی کشاورزی گچساران به کشت گوجه‌فرنگی، ۳ هکتار به خیار و ۱۰ هکتار به سایر محصولات جالیزی اختصاص یافته است.

وی افزود: در بخش حبوبات نیز ۲ هکتار نخود دیم، ۶.۷ هکتار عدس دیم، ۱۴ هکتار باقلا، ۶.۳ هکتار لوبیا قرمز، ۵ هکتار لوبیا چشم‌بلبلی، ۲۳.۸ هکتار لوبیا چیتی و ۲ هکتار لوبیا سفید کشت شده است.

رئیس جهاد کشاورزی گچساران با اشاره به آغاز فصل برداشت محصولات صیفی گفت: برداشت گوجه‌فرنگی از نیمه نخست خردادماه آغاز شده و هم‌اکنون کشاورزان در حال برداشت و عرضه این محصول به بازار هستند.

وی ادامه داد: برداشت برخی محصولات از جمله باقلا، خیار، پیاز و کدو نیز از نیمه دوم اردیبهشت‌ماه انجام شده و بخشی از محصول پیاز حتی زودتر و در نیمه نخست اردیبهشت برداشت شده است.