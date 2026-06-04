رئیس‌العلمای بوسنی و هرزگوین در دیدار با آیت‌الله احمد مبلغی عضو مجلس خبرگان رهبری و نماینده ایران در مجمع فقه اسلامی بین‌المللی شهادت آیت‌الله خامنه‌ای و جمعی از مردم ایران را تسلیت گفت و برای آنان علو درجات مسئلت کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از سارایوو؛ حسین افندی کاوازوویچ رئیس العلمای بوسنی با اشاره به مصائب و چالش‌هایی که امت اسلامی با آن رو‌به‌رو بوده است گفت: بر اساس آموزه‌های اسلامی هر بنده‌ای که خالص‌تر باشد با چالش‌ها و آزمون‌های جدی‌تر و سخت‌تری رو‌به‌رو می‌شود و آنچه امروز برای ایران اسلامی اتفاق افتاده است در همین چارچوب قابل تفسیر است.

وی با تاکید بر اینکه رویارویی با مصائب و چالش‌ها و فائق‌آمدن بر آنها باعث قوی‌تر شدن انسان می‌شود تاکید کرد: آنچه برای امت اسلامی در فلسطین، ایران و سایر کشور‌ها روی داده است، به فضل الهی در نهایت به پیروزی امت اسلامی منجر خواهد شد.

رئیس‌العلمای بوسنی همچنین با اشاره به تجاوز آمریکایی _ صهیونی به جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران که با یک تجاوز استعمارگرایانه رو‌به‌رو شده بود، توانست مرز‌های بسیاری را جا‌به‌جا کند؛ مسئله‌ای که مایه افتخار ما در بوسنی و هرزگوین نیز هست.

حسین افندی کاوازوویچ همچنین ملت ایران را ملت بزرگی توصیف کرد که با تاب‌آوری بالا بر دشمن غلبه خواهد کرد.

آیت‌الله مبلغی نیز در این دیدار با تاکید بر نقش مسلمانان بوسنیایی در ایجاد وحدت انسانی، دینی و اسلامی در منطقه و اروپا گفت: هدف راه‌اندازی جنگ علیه مسلمانان بوسنیایی زدودن هویت وطنی و اسلامی مردم این کشور بود که با مقاومت مردم این کشور و حفظ وحدت رو‌به‌رو شد.

عضو خبرگان رهبری با اشاره به تاکید ویژه رهبر شهید و نیز آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای بر مسئله وحدت اسلامی گفت: بوسنی و هرزگوین همواره در نظر رهبر شهید از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بود و معتقد بود باید از استقلال و استقرار بوسنی و هرزگوین دفاع شود.

در این دیدار که در آن ابوذر ابراهیمی ترکمان، سفیر جمهوری‌ اسلامی ایران در بوسنی، دکتر قباد سلیمانی، مدیر موسسه ملاصدرا در بوسنی و محمدرضا آزادی، رایزن فرهنگی کشورمان در بوسنی حضور داشتند، همچنین درباره ظرفیت‌های همکاری میان جامعه اسلامی بوسنی و هرزگوین و نیز مراکز و موسسات دینی جمهوری اسلامی ایران به خصوص نهاد‌ها و موسسات قرآنی گفت‌و‌گو شد.