به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مصطفی زیبایی نژاد، مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران بااشاره به مهمانی ۱۰ کیلومتری عید غدیر گفت: از ساعت ۱۵:۰۰ روز عید از چهار استیج اصلی در میدان‌های امام حسین(ع)، فردوسی، انقلاب و آزادی (بیش از ۱۰۰ سکوی فرعی در طول مسیر) شروع می‌شود و نقال‌خوانی، اجرای گروه‌های سرود، مسابقات نهج‌البلاغه، روایتگری واقعه غدیر و برنامه‌های ویژه کودکان و در بخش ویژه توزیع نشریه چندرسانه‌ای مخصوص کودکان و نوجوانان از برنامه ‌های فرهنگی این مراسم است.

وی افزود: همچنین مواکب اطعام با مشارکت گروه‌های مردمی، خیرین و هیئت‌های مذهبی در محدوده برنامه مستقر می‌شوند و ضمن پذیرایی از شهروندان، جلوه‌ای از فرهنگ کرامت، مهمان‌نوازی، مواسات و خدمت‌رسانی برگرفته از آموزه‌های غدیر را به نمایش خواهند گذاشت.

مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران با بیان اینکه برنامه‌های میدان انقلاب تا ساعت ۲۳:۰۰ ادامه خواهد داشت، همچنین گفت: محدودیت‌های تردد از ساعت ۱۴ روز پنجشنبه در خیابان آزادی از ضلع شرقی میدان آزادی تا میدان انقلاب، خیابان انقلاب تا میدان امام حسین (ع)، بزرگراه نواب در مسیر جنوب به شمال از میدان جمهوری تا خیابان آزادی و همچنین خیابان توحید در مسیر شمال به جنوب از میدان توحید تا خیابان آزادی اجرا خواهد شد.