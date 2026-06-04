پخش زنده
امروز: -
مدیر امور آب و فاضلاب اردکان: با هدف رفع تنشهای آبی و بهبود زیرساختها، عملیات تکمیل مخازن ذخیره، حفر و تجهیز هشت حلقه چاه و اصلاح ۱۷ کیلومتر شبکه توزیع در دستور کار امسال قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مروتی با اشاره به نشست تخصصی با حضور معاون برنامهریزی و مدیران و کارشناسان معاونتهای برنامهریزی و بهرهبرداری شرکت، بر عزم جدی این مجموعه برای مدیریت بهینه منابع و تسریع در اجرای طرحهای عمرانی تأکید کرد.
او با بیان اینکه در حوزه زیرساختهای ذخیرهسازی، با تأمین منابع مالی، تکمیل مخزن پنج هزار مترمکعبی اردکان و ترکآباد در دستور کار قرار گرفته است، افزود: همچنین بهسازی و بازسازی مخازن فرسوده، بهویژه مخازن روستایی، بهعنوان یکی از اولویتهای فنی با تخصیص اعتبارات لازم اجرایی میشود.
مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان اردکان ادامه داد: در راستای تقویت ظرفیت تأمین آب نیز برنامهریزی شده است که طی یک بازه زمانی ۶ ماهه، عملیات حفر و تجهیز سه حلقه چاه در شهر اردکان و پنج حلقه چاه در روستاهای تابعه به منظور بهبود فشار آب شبکه عملیاتی شود.
مروتی با اشاره به وضعیت آبرسانی به منطقه خرانق، تصریح کرد: طرح تأمین آب خرانق و روستاهای اقماری با اولویت حفر چاه در روستای «هامانه» و تکمیل حفاری در «منطقه بندر» کلید میخورد.
وی افزود: همزمان، پیگیری جدی برای بهرهگیری از ظرفیت انتقال آب خلیج فارس با مشارکت شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در جریان است و بررسی فنی برای امکانسنجی حفر چاه برای انتقال آب به شهر خرانق نیز به همت معاونت بهرهبرداری در اسرع وقت انجام میشود.
مدیر امور آبفای اردکان از تکمیل طرحهای نیمهتمام بهعنوان دیگر اولویت این امور یاد کرد و گفت: تجهیز چاه روستای توت، تکمیل عملیات اجرایی خط انتقال، ساخت مخزن هزار مترمکعبی و ایستگاه پمپاژ مربوطه و همچنین برقرسانی به این طرح در کوتاهترین زمان ممکن اجرا و مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.
مروتی همچنین در بخش جهاد آبرسانی، تکمیل طرح عقدا در ۶ ماهه اول سال جاری هدفگذاری شده است.
وی با اشاره به ضرورت مدیریت هدررفت آب خاطرنشان ساخت: در سال جاری، اصلاح ۱۰ کیلومتر شبکه فرسوده در شهر اردکان و هفت کیلومتر شبکه در روستاهای تابعه شهرستان در برنامه کاری قرار گرفته است تا ضمن کاهش حوادث، پایداری خدمات آبرسانی به شهروندان و روستاییان به نحو مطلوبی ارتقا یابد.