معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بابل، رویداد «Lost Treasure» را نمونه‌ای موفق از آموزش مهارت‌محور و یادگیری فعال در علوم پزشکی دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بابل با اشاره به برگزاری تورنمنت آموزشی و پژوهشی «Lost Treasure» گفت: این رویداد نوآورانه با تلفیق دانش علوم پزشکی، پژوهش، فناوری و کار تیمی، بستری متفاوت برای یادگیری فعال دانشجویان فراهم کرده است.

دکتر رضا قدیمی اظهار کرد: نظام آموزش علوم پزشکی در سال‌های اخیر با ضرورت حرکت از آموزش صرفاً نظری به سمت یادگیری فعال، تجربه‌محور و مهارت‌محور مواجه بوده و پروژه «Lost Treasure» در پاسخ به این نیاز طراحی و اجرا شده است.

وی افزود: هدف از اجرای این رویداد، فراهم کردن بستری برای به‌کارگیری دانش تخصصی دانشجویان در محیطی واقعی، تعاملی و مبتنی بر حل مسئله است تا فرآیند یادگیری از فضای سنتی کلاس درس فراتر رود.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بابل با بیان اینکه «Lost Treasure» صرفاً یک مسابقه دانشجویی نیست، تصریح کرد: این برنامه یک تجربه آموزشی، پژوهشی و مهارت‌محور است که برای نخستین بار در بستر دانشگاه علوم پزشکی طراحی شده و تلاش می‌کند مفاهیم علمی را به میدان تجربه و عمل منتقل کند.

دکتر قدیمی ادامه داد: در این تورنمنت، دانشجویان طی چند روز متوالی و در قالب تیم‌های رقابتی، در سناریو‌های زنده و چالش‌برانگیز شرکت کردند و برای عبور از مراحل مختلف ناگزیر بودند از دانش خود در حوزه‌هایی همچون آناتومی، فیزیولوژی، فارماکولوژی، بیوشیمی، تحلیل داده، استدلال علمی، پژوهش و حل مسئله بهره بگیرند.

وی یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این رویداد را تلفیق آموزش علوم پزشکی با فناوری، روایت داستانی، بازی‌وارسازی (Gamification)، کار تیمی و تصمیم‌گیری در شرایط پیچیده عنوان کرد و گفت: این مدل آموزشی در بسیاری از دانشگاه‌های پیشرو جهان به عنوان یکی از مؤثرترین روش‌های یادگیری فعال شناخته می‌شود.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بابل خاطرنشان کرد: این پروژه علاوه بر ارتقای دانش تخصصی، موجب تقویت مهارت‌هایی نظیر تفکر انتقادی، حل مسئله، کار گروهی، مدیریت تعارض، رهبری، تصمیم‌گیری، مدیریت زمان، جست‌وجوی علمی، تحلیل اطلاعات و مسئولیت‌پذیری فردی و گروهی شده است.

دکتر قدیمی با اشاره به دستاورد‌های این طرح اظهار کرد: اجرای موفق «Lost Treasure» نشان داد دانشگاه علوم پزشکی بابل توانایی بهره‌گیری از روش‌های نوین آموزشی و گیمفیکیشن را دارد و می‌تواند در این حوزه در سطح کشور نقش پیشگام ایفا کند.

وی افزود: این رویداد نمونه‌ای عملی از پیوند آموزش، پژوهش، فناوری و فعالیت‌های دانشجویی است و ظرفیت آن را دارد که به عنوان الگویی بومی در سایر دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور نیز مورد استفاده قرار گیرد.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بابل تأکید کرد: توسعه چنین برنامه‌هایی می‌تواند به ارتقای کیفیت آموزش علوم پزشکی، افزایش مشارکت دانشجویان، کاهش فاصله میان دانش نظری و کاربرد عملی و تقویت مهارت‌های حرفه‌ای مورد نیاز آینده شغلی دانشجویان کمک کند.

وی در پایان با اشاره به برگزاری آیین اختتامیه این رویداد گفت: اختتامیه «Lost Treasure» تنها پایان یک مسابقه نیست، بلکه نقطه پایانی بر پروژه‌ای است که حاصل صد‌ها ساعت برنامه‌ریزی، پژوهش، سناریونویسی، تولید محتوا و اجرای میدانی بوده و به یکی از متفاوت‌ترین تجربه‌های دانشجویی سال‌های اخیر تبدیل شده است.