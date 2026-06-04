

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، یوسف کاظمی پس از دومین تمرین توپی تیم ملی والیبال ایران در برزیلیا، اظهار داشت: خدا را شکر امروز تمرین خیلی خوبی رو پشت سر گذاشتیم و بعد از سفری چهل و هشت ساعته از ایران به سمت برزیل، خودمان را در سالن پیدا کردیم و افزایش انرژی در سالن داشتیم.

وی با بیان این‌که بازیکنان شرایط خوب خودشان را کم کم به دست آوردند، تصریح کرد: خستگی زیادی در سفر به بازیکنان اضافه شده بود که در تمرین دیروز واقعا این موضوع دیده می‌شد که به خاطر تغییرات آب و هوایی و شرجی بودن هوای کشور برزیل بود و کمی تاثیر روی تمرین بازیکنان داشت.

مدافع میانی تیم ملی والیبال ایران ادامه داد:، اما در تمرین امروز شرایط خیلی بهتر بود و روند خوبی داشتیم. من هم خیلی بهتر از دیروز تمرین کردم و در مجموع بازیکنان خودشان را در زمین پیدا کردند تا برای شروع لیگ ملت‌ها شرایط بهتری داشته باشند.

وی با یادآوری این موضوع که لیگ ملت‌ها یکی از تورنمنت‌های مهم والیبال جهان است، گفت: بازیکن‌های خیلی معروف جهان در این مسابقات حضور دارند و همه تیم‌ها با آمادگی در آن شرکت می‌کنند. چهار بازی مهم در هفته اول داریم هر چند همه هفته‌های لیگ ملت‌ها مهم هستند.

کاظمی با اشاره به جوانی تیم ایران ادامه داد: پیاتزا با تاکتیک‌های خاص خودش در تمرینات کار می‌کند و شرایط خوبی را فراهم کرده تا بازیکنان بتوانند هر کدوم خودشان را نشان دهند و از نام ایران دفاع کنند.

وی ابراز امیدواری کرد که تیم ملی والیبال ایران در لیگ ملت‌ها بهترین عملکرد را داشته باشد و بازیکنان چه در کار‌های فردی و چه تیمی موفق عمل کنند.

مدافع میانی تیم ملی والیبال ایران تاکید کرد: منافع تیم برای همه بازیکنان ارزشمند است و دوست داریم که ایران بهترین نتیجه را در این تورنمنت به دست آورد و در سه هفته مرحله مقدماتی، نیم نگاهی به صعود و حضور در جمع هشت تیم برتر جهان داشته باشیم.

تیم ملی والیبال ایران در چارچوب دیدار‌های هفته نخست مرحله مقدماتی لیگ ملت‌ها ۲۰۲۶ در گروه مردان از ۲۰ تا ۲۴ خرداد در برزیلیا پایتخت برزیل به مصاف برزیل (۲۱ خرداد)، بلغارستان (۲۱ خرداد)، آرژانتین (۲۳ خرداد) و بلژیک (۲۴ خرداد) می‌رود.