بازنگری در بودجه اینترنت مدارس آمریکا با هدف کاهش آسیبهای فضای مجازی
دولت آمریکا پس از سه دهه، در پی افزایش نگرانیها از اعتیاد دانشآموزان به تلفنهای همراه و آسیبهای فضای مجازی، بزرگترین برنامه حمایتی اینترنت مدارس را مورد بازبینی اساسی قرار میدهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
و به نقل از رویترز، «برندن کار»، رئیس کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا (FCC)، از آغاز بررسی جامعی بر روی برنامه «ای-ریت» (E-Rate) خبر داد.
این برنامه که نزدیک به ۳۰ سال سهم اصلی را در تأمین دسترسی مدارس و کتابخانهها به اینترنت داشته است، اکنون به دلیل تغییر رویکرد ایالتها نسبت به استفاده دانشآموزان از تبلت و موبایل، زیر سؤال رفته است.
طبق اعلام این مقام مسئول، پیشنهاد جدید کمیسیون در هفته جاری منتشر و رأیگیری اولیه درباره آن در ۴ تیر ۱۴۰۵ انجام خواهد شد. این نهاد معتقد است که با توجه به اجرای سیاستهای سختگیرانه در بسیاری از مناطق آموزشی برای کاهش زمان حضور کودکان در فضای آنلاین، باید بررسی شود که آیا بودجه میلیاردی کنونی همچنان با اهداف آموزشی کنگره همخوانی دارد یا خیر.
این عقبنشینی دولت آمریکا در حالی صورت میگیرد که پیش از این نیز در شهریور ۱۴۰۴، یارانه اینترنت بیسیم در اتوبوسهای مدارس قطع شده بود.
کمیسیون ارتباطات فدرال اکنون از عموم مردم، والدین و معلمان درخواست کرده است تا درباره پیامدهای حقوقی و تربیتی استفاده کودکان از اینترنت یارانهای و راههای مدیریت بهتر دسترسی به فضای مجازی اظهار نظر کنند.
بودجه این طرح عظیم از محل هزینههای پرداختی شرکتهای مخابراتی تأمین میشد که در نهایت بر قبوض مصرفکنندگان اعمال میگردید.