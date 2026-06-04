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علاقهمندان به شرکت در فراخوان شناسایی و ارزیابی شرکتهای توانمند در حوزه هوشمندسازی معادن، حداکثر تا ۱۹ خرداد ماه فرصت دارند مدارک خود را ارسال کنند.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ این فراخوان به منظور اجرای ماموریتهای پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات برای توسعه فناوریهای نوین و در چارچوب طرح ملی «توسعه شبکه کاربرد هوش مصنوعی در صنایع اولویتدار کشور» منتشر شده است.
بر اساس این فراخوان، شرکتهای دارای سابقه اجرایی اثباتشده در حوزه هوشمندسازی معادن و صنایع معدنی میتوانند با ارائه مستندات فنی، اجرایی و قراردادی، توانمندیهای خود را برای ارزیابی و بهرهمندی از حمایتهای پیشبینیشده ثبت کنند.
پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات اعلام کرده که این طرح با هدف توسعه کاربردهای عملیاتی هوش مصنوعی در معادن، تقویت ارتباط میان ظرفیتهای علمی و صنعتی کشور، افزایش بهرهوری و کیفیت فرآیندهای معدنی و همچنین ایجاد الگوهای موفق برای توسعه فناوریهای هوشمند در سطح ملی اجرا میشود.
متقاضیان میتوانند در بازه زمانی تعیین شده برای ارسال درخواست شرکت در این فراخوان و نیز ارسال مدارک مورد نیاز به این لینک مراجعه کنند. همچنین میتوانند برای دریافت اطلاعات تکمیلی با کارشناس معاونت توسعه بازار (آقای شایگان) شماره ۰۲۶۳۴۹۱۶۵۷۰ داخلی ۴۱۱ تماس حاصل فرمایند.