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مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در دیدار با نخبگان تحصیلکرده خارج از کشور، بر ضرورت نقشآفرینی متخصصان داخلی در تحول دیجیتال و جلوگیری از پر شدن خلأها به وسیله سکوهای خارجی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر مخبر مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در دیدار با نخبگان تحصیل کرده در دانشگاههای خارج از کشور، با انتقاد از عقبماندگی فناورانه در بازسازی کشور تاکید کرد که اگر متخصصان داخلی نبض تحول دیجیتال را به دست نگیرند، سکوهای خارجی خلأها را پر کرده و نخبگان جوان ما به کاربر صرف تقلیل پیدا خواهند کرد.
براساس این گزارش، در این نشست ۲ ساعته که در ادامه سلسله نشستهای تخصصی با هدف بهرهگیری از توانایی نیروی انسانی برجسته ایرانی و بررسی ظرفیتها و رفع چالشهای کشور برگزار شد، حاضران ضمن تشریح تجربیات بینالمللی خود، بر ضرورت تسریع در تحول دیجیتال و گذار از روشهای سنتی در حکمرانی تأکید کردند.
دکتر محمد مخبر در این جلسه روند کنونی واگذاری خدمات از دولت به بخش خصوصی را گریزناپذیر خواند و گفت: ارائه خدمات و حتی رگولاتوری در حال خروج از انحصار دولتهاست و اگر شما بهعنوان پیشگامان این عرصه وارد میدان نشوید، فرصتهای در اختیار از دست خواهد رفت.
مشاور و دستیار رهبری با گلایه از رویههای سنتی در بازسازی زیرساختهای کشور تصریح کرد: متأسفانه برخی به دنبال بازسازی صنایع فولاد، پتروشیمی و نیروگاهها با همان فناوریهای گذشته و ۵۰ سال پیش هستند، غافل از اینکه تکنولوژی، زمان اجرا، قیمت تمامشده و بهرهوری بهکلی متحول شده و ادامه این مسیر خیانت به ظرفیتهای ملی است.
وی سپس با استناد به اظهارنظر وزیر جنگ رژیم صهیونیستی که ادعا کرده بود «شما در جنگ ۱۲ روزه با آنالوگ جنگیدید و ما با دیجیتال»، این اعتراف را تلنگری برای جهش فناورانه کشور دانست و افزود: آنها پیش از درگیری، ۶۰۰ شرکت دانشبنیان را با خط اعتباری ویژه تجهیز کردند و تمام جنگ را با فناوری آن شرکتها پیش بردند. ما نیز باید ظرفیت نخبگان و شرکتهای دانشبنیان خود را برای حل همزمان تمام نیازهای خود از جمله مسائل مدیریتی و اقتصادی بسیج کنیم.
دکتر مخبر با اشاره به اینکه بخش عمدهای از مشکلات کشور نرمافزاری است، ناترازیهای موجود در حوزههایی مانند برق و فولاد را بیش از آنکه ناشی از کمبود ظرفیت بداند، محصول خامفروشی و ضعف در مدیریت تقاضا با ابزارهای هوشمند خواند و به نخبگان توصیه کرد با بهکارگیری فناوریهای دیجیتال، مردم را در حل این مسائل مشارکت دهند.
مشاور و دستیار مقام معظم رهبری از حاضران خواست با سازماندهی در قالب گروههای کاری، برای هر یک از چالشهای اصلی کشور پیشنهاد علمی - پژوهشی (پروپوزال) عملیاتی تدوین کنند و افزود: وقتی یک راهکار مشخص و کارشناسیشده روی میز باشد، هیچ دستگاهی و نهادی به بهانههای مرسوم دلیلی برای مقاومت نخواهد داشت و راه برای اجرای تصمیمهای تحولآفرین هموار میشود.
دکتر مخبر در ادامه، نخبگان دارای سابقه تحصیل و فعالیت در کشورهای اروپایی، آسیایی و آمریکا را فراخواند تا از شبکه ارتباطات بینالمللی خود برای تشکیل کلونیهای حل مسئله استفاده کنند و گفت: یکی از کشورهای همسایه ایران با جذب ۲۰ تا ۳۰ دانشمند برجسته جهان، هر یک را مأمور تربیت ۲۰ متخصص همتراز کرده. اما ما این حجم از سرمایه انسانی را در اختیار داریم ولی از آن استفاده نمیکنیم. هر یک از شما میتواند منتور دستکم ۲۰ نخبه جوان دیگر باشد. من آمادهام هر کمکی، از تأمین گرنتهای مالی تا رایزنی با دستگاههای دولتی، برای تحقق این هدف انجام دهم.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان، از اعضای این نشست خواست ظرف مدت کوتاهی جمعبندی و پیشنهادهای مشخص خود را آماده کنند، گفت: اگر شما همت کنید، بخش بزرگی از مشکلات مردم و کشور به دست خودتان حل خواهد شد؛ در غیر این صورت، دیگران از بیرون خواهند آمد و عرصه را تصاحب میکنند.