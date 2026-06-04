مربی و هنرجویان کاراته استان یزد به مناسبت عید سعید غدیر خم، مبلغ ۵۰ میلیون تومان را برای آزادی یک زندانی جرایم غیرعمد به ستاد مردمی دیه استان یزد اهدا کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، همزمان با فرارسیدن عید بزرگ ولایت، علیرضا شیخ‌ها مربی کاراته استان به همراه هنرجویان خود، بار دیگر جلوه‌ای از اخلاق علوی و روح پهلوانی را در میدان ورزش به نمایش گذاشتند و با برگزاری گلریزانی صمیمانه در محیط باشگاه، مبلغ ۵۰ میلیون تومان را براری مشارکت در آزادی یک زندانی جرایم غیرعمد اهدا کردند.

این گروه ورزشی که پیش از این نیز به مناسیت عید سعید قربان با مشارکت در امر آزادی زندانیان غیرعمد همراهی کرده بودند، این‌بار نیز در عید غدیر با الهام از سیره امیرالمؤمنین (ع) در دستگیری از نیازمندان، تاتامی را به صحنه‌ای از همدلی و مسئولیت اجتماعی تبدیل کردند.

علیرضا شیخ‌ها در حاشیه این اقدام خداپسندانه گفت: غدیر، عید ولایت و عدالت است و ما تلاش کردیم سهمی هرچند کوچک در ترویج همین فرهنگ داشته باشیم و معتقدیم ورزشکار واقعی کسی است که علاوه بر تقویت جسم، در مسیر اخلاق و خدمت به خلق نیز گام بردارد و خوشحالیم که هنرجویان باشگاه با دل‌هایی بزرگ در این کار خیر مشارکت کردند تا زمینه بازگشت یک سرپرست خانواده به آغوش عزیزانش فراهم شود.

وی افزود: این حرکت‌ها به هنرجویان ما می‌آموزد که پهلوانی فقط در قدرت بدنی خلاصه نمی‌شود، بلکه در یاری‌رساندن به دیگران معنا پیدا می‌کند؛ و چه افتخاری بالاتر از اینکه در روز عید غدیر، لبخند را به یک خانواده و یک خانه‌ای بازگردانیم.