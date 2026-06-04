به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، نود و پنجمین شب تجمع، همزمان با شب عید سعید غدیر خم و در آستانه سالروز ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی (ره)، خیابان‌ها همچنان صحنه حضور مردمی بود که برای حمایت از نیرو‌های مسلح و اعلام پشتیبانی از آرمان‌های انقلاب اسلامی به میدان آمده بودند .

شبی دیگر از همدلی و اتحاد؛ شبی که در آن مردم نشان دادند در دفاع از استقلال، امنیت و منافع ملی، همواره در کنار نیرو‌های مسلح و آرمان‌های انقلاب اسلامی ایستاده‌اند.

مردمی که معتقدند اقتدار امروز ایران، حاصل ایستادگی در برابر تهدید‌ها و تکیه بر توان داخلی است؛ اقتداری که به گفته آنان، دشمن را وادار به عقب‌نشینی و محاسبه دوباره کرده است.

معاون امور استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور در تجمعات شبانه همدان از اقدام اخیر نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به اقدامات دشمنان قدردانی کرد و گفت: رزمندگان اسلام بار دیگر نشان دادند که در برابر هرگونه تجاوز و تهدید، پاسخی قاطع، هوشمندانه و بازدارنده خواهند داد.

میرتاج‌الدینی با تقدیر از نیرو‌های سپاه و ارتش جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: ملت ایران به وجود چنین فرزندان غیور و فداکاری افتخار می‌کند و حمایت از نیرو‌های مسلح را وظیفه‌ای ملی می‌داند.

وی حضور گسترده مردم در اجتماعات مردمی سراسر کشور را نشانه وحدت، بصیرت و پشتیبانی ملت از آرمان‌های انقلاب اسلامی دانست و افزود: این حضور‌های مردمی، پشتوانه‌ای بزرگ برای نظام اسلامی و عامل تقویت اقتدار ملی در برابر دشمنان است.

معاون امور استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی (ره)، ایشان را معمار عزت و استقلال ملت ایران خواند و تأکید کرد: مسیر پیشرفت و اقتدار کشور با تکیه بر آرمان‌های امام راحل، رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب و حضور آگاهانه مردم ادامه خواهد یافت.