به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ همزمان با عید سعید غدیر خم، عید اکمال دین و اتمام نعمت الهی، همایش بزرگ استانی «بیعت با ولایت» با حضور عاشقان امیرالمؤمنین حضرت علی (ع)، سادات و محبان اهل‌بیت (ع) در جوار آستان مقدس امامزاده حمزه (ع) قائم‌شهر برگزار شد.

در این مراسم که به همت بنیاد سادات استان مازندران برگزار شد، برای نخستین بار از ۱۱۰ خانواده سادات استان، به ویژه خانواده‌های شهدای سادات جنگ رمضان، تجلیل و تکریم به عمل آمد.

حجت‌الاسلام هاشمی دبیر بنیاد سادات استان مازندران با اشاره به برگزاری این آیین باشکوه گفت: جشن بزرگ غدیر امسال با همکاری تولیت آستان امامزاده حمزه (ع)، اداره اوقاف و امور خیریه قائم‌شهر و مشارکت علاقه‌مندان به خاندان امامت و ولایت برگزار شد.

وی افزود: مازندران به عنوان دیار علویان، با دارا بودن حدود یک‌چهارم جمعیت سادات کشور، رتبه نخست را در میان استان‌های کشور از نظر جمعیت سادات داراست و استان‌های یزد و قم در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

دبیر بنیاد سادات مازندران با تشریح بخشی از برنامه‌های حمایتی این بنیاد اظهار کرد: ارائه خدمات فرهنگی، معیشتی و حمایتی به سادات نیازمند از مهم‌ترین برنامه‌های بنیاد است که شامل تعمیر و مرمت منازل، کمک بلاعوض به بیماران مبتلا به بیماری‌های صعب‌العلاج و تأمین جهیزیه برای زوج‌های نیازمند سادات می‌شود.

هاشمی همچنین از برنامه‌ریزی برای احداث نخستین «شهرک سادات» در مازندران خبر داد و گفت: با همکاری سازمان ملی زمین و مسکن، مقدمات اجرای این طرح در دست پیگیری است.

وی امضای تفاهم‌نامه با دستگاه‌های مختلف برای توسعه خدمات به جامعه هدف را از دیگر برنامه‌های بنیاد عنوان کرد و افزود: سازمان اوقاف و امور خیریه، بهزیستی، صداوسیما، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سپاه کربلای مازندران از جمله دستگاه‌های فعال در این حوزه هستند.

در ادامه این مراسم، آیت‌الله سیدصادق پیشنمازی، رئیس بنیاد بین‌المللی سادات در مازندران و عضو مجلس خبرگان رهبری، با تبیین جایگاه غدیر در تاریخ اسلام گفت: غدیر استمرار رسالت پیامبر اکرم (ص) و آغاز مسیر امامت است و همان‌گونه که در منابع معتبر شیعه و اهل سنت آمده، رسالت الهی در غدیر تداوم یافت.

وی افزود: امامت از غدیر آغاز شد و در دوران ائمه اطهار (ع) ادامه یافت و در عصر غیبت نیز نشر معارف اهل‌بیت (ع) با پرچمداری فقها و در قالب نظام اسلامی استمرار پیدا کرده است.

مقداد کلونیان، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه قائم‌شهر نیز در این همایش با اشاره به ظرفیت‌های مذهبی استان اظهار کرد: مازندران با برخورداری از یک‌هزار و ۳۶۱ امامزاده و بقعه متبرکه، یکی از مهم‌ترین استان‌های کشور در حوزه ترویج فرهنگ اهل‌بیت (ع) و معارف اسلامی محسوب می‌شود.

همایش بزرگ بیعت با ولایت با اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری و تجلیل از خانواده‌های سادات استان به کار خود پایان داد.