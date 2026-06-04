به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس گیلان اعلام کرد: در راستای مقابله با احتکار کالا و تأمین مایحتاج عمومی مردم، مأموران پلیس آگاهی شهرستان شفت با اشراف اطلاعاتی یک انبار احتکار اقلام مصرفی را شناسایی کردند.

پس از هماهنگی‌های قضائی و در بازرسی از این انبار ۳۲۴ لیتر روغن مایع سرخ‌کردنی، ۲۵۰۰ کیلو کره، ۲۰۰ کیلو شکر، ۷۰۰۰۰ کیلو پنیر و ۳۲۰۰ کیلو قند، ۲۱۰۰ کیلو ماکارونی، ۹۷۰ کیلو چای، ۳۶۰۰ کیلو خرما، ۱۹۴۶ کیلو حبوبات، ۵۰۰۰ لیتر مایع ظرفشویی و دستشویی کشف و ضبط شد.

بر اساس اعلام کارشناسان، ارزش این اقلام احتکاری و قاچاق بیش از ۵۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

متهم ۴۴ ساله شناسایی و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.