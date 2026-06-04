به مناسبت عید سعید غدیر خم، در اجرای پویش رهایی، ۹ زندانی جرائم مالی غیرعمد در هرمزگان از بند حبس آزاد و به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیر نمایندگی ستاد دیه هرمزگان گفت:زندانیان با مشارکت و ایفای مسئولیت‌های اجتماعی یکی از بانک‌های استان، از بند حبس آزاد و به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند.

موسی احمدی افزود: بدهی این زندانیان هشت میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال است که با پیگیری‌های تخصصی مددکاران این ستاد و همیاری خیران فراهم شد.

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وی گفت: همچنین ۲۰۹ زندانی جرائم غیرعمد در استان، چشم به راه یاری خیران هستند.

مدیر نمایندگی ستاد دیه هرمزگان افزود: بدهی زندانیان آزاد شده در این پویش ناتوانی در پرداخت دیه حوادث کارگاهی، بدهی‌های مالی (غیر از کلاهبرداری)، مهریه و نفقه است.