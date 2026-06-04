به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، عبادی مسئول مرکز نیکوکاری شهید عمار پاک نژاد با اشاره به تداوم سنت حسنه اطعام در عید سعید غدیر خم از طبخ و توزیع بیش از یک هزار پرس غذای گرم میان خانواده‌های نیازمند این شهرستان خبر داد.

وی با تاکید بر اهمیت زنده نگه‌داشتن فرهنگ علوی هدف از اجرای این طرح را گسترش سنت اطعام غدیری و حمایت از اقشار کم برخوردار دانست که با همت خیرین و مشارکت نمازگزاران مسجد کوره خانه به مرحله اجرا درآمده است.