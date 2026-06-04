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درسالروز ارتحال بنیانگذار انقلاب اسلامی، مردم استان سمنان با بزرگداشت یاد و خاطره حضرت امام خمینی (ره) ، نقش مهم ایشان در پیروزی انقلاب اسلامی و حرکت در مسیر استکبار ستیزی را ستودند .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در آیین های ویژه بزرگداشت سیوهفتمین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) همچنین یاد و خاطره رهبر شهید حضرت آیتالله خامنهای نیز گرامی داشتنه شد و سوگواران علاوه بر آرزوی علو درجات برای دو رهبر فقید و شهید انقلاب با سردادن شعارهای الله اکبر بیعت دوباره خود با آیت الله سیدمجتبی خامنهای را اعلام کردند.