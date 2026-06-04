بزرگداشت سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) در استان سمنان

درسالروز ارتحال بنیانگذار انقلاب اسلامی، مردم استان سمنان با بزرگداشت یاد و خاطره حضرت امام خمینی (ره) ، نقش مهم ایشان در پیروزی انقلاب اسلامی و حرکت در مسیر استکبار ستیزی را ستودند .