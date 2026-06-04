مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان گفت: میزان گندم خریداری شده توسط مراکز خرید استان تا ۱۳ خرداد به ۶ هزار و ۹۵۰ تن رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان با اشاره به میزان خرید تضمینی گندم تا ۱۳ خردادماه اظهار کرد: میزان گندم خریداری شده توسط مراکز خرید استان به ۶ هزار و ۹۵۰ تن رسید.

سعید دارابی افزود: بر اساس آخرین آمار، سهم شهرستان پلدختر از این مقدار، ۶ هزار و ۱۸۵ تن و سهم شهرستان رومشکان ۷۶۵ تن بوده است.

وی با اشاره به آمادگی کامل مراکز خرید برای ذخیره‌سازی و تحویل گندم تأکید کرد: تمامی تمهیدات لازم برای تسهیل فرایند خرید و پرداخت به‌موقع وجه گندم‌کاران در نظر گرفته شده است.

به گفته مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان، عملیات خرید گندم از کشاورزان با نظارت کامل و طبق نرخ‌های اعلامی دولت ادامه دارد.