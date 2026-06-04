در نود و پنجمین شب اجتماعات مازندران، مردم با فریاد وحدت و تبعیت از رهبری، بر قدرت مطلق ایران در پاسخ به زبان زور و تهدیدات خارجی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در نود و پنجمین شب از اجتماعات مردمی و مذهبی استان مازندران، فضای حماسی و معنوی با طنین سرود ولایت عجین شد تا پیامی روشن از اتحاد و همبستگی مردم این استان با نظام جمهوری اسلامی و رهبری معظم lملت صادر شود.

در این حماسه مردمی، تأکید شد که ایران با تکیه بر وحدت ملی و تبعیت مطلق از مقام رهبری، دیگر نظاره‌گر تهدیدات نیست و در برابر هرگونه فشار یا زبان زور، با قدرتی مطلق پاسخ خواهد داد.

مردم دیار علویان با اشاره به تاریخ دیرین مقاومت ایرانیان، تصریح کردند که هر نیروی خارجی که بخواهد در برابر این ملت ایستادگی کند، در برابر دیوارهای بلند وحدت مردم و نیروهای مسلح، شکست‌خورده و شکننده خواهد بود.