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مردم انقلابی گیلان همزمان با سالروز رحلت امام خمینی (رض) در شهرستانهای مختلف این استان با برگزاری آیینهایی عزاداری کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ گیلانیان در سالروز رحلت امام راحل (ره) با تجمع و راه اندازی هیئتها عزاداری کردند.
مردم انقلابی در شهرهای مختلف گیلان با برگزاری آئینهای مختلف از جمله سینه زنی و ستایش، یاد و خاطره حضرت امام خمینی (رض) و شهدای ۱۵ خرداد را گرامی داشتند.
این مراسم عزاداری با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد و سخنرانان در خصوص ابعاد شخصیتی حضرت امام و تأثیر انقلاب اسلامی در بینش مردم سراسر جهان سخن گفتند.