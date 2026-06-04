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به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ گیلانیان در سالروز رحلت امام راحل (ره) با تجمع و راه اندازی هیئت‌ها عزاداری کردند.

مردم انقلابی در شهر‌های مختلف گیلان با برگزاری آئین‌های مختلف از جمله سینه زنی و ستایش، یاد و خاطره حضرت امام خمینی (رض) و شهدای ۱۵ خرداد را گرامی داشتند.

این مراسم عزاداری با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد و سخنرانان در خصوص ابعاد شخصیتی حضرت امام و تأثیر انقلاب اسلامی در بینش مردم سراسر جهان سخن گفتند.