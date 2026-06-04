مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی از افزایش بیمه‌نامه‌های صادره به ۱۲۰ فقره در سال ۱۴۰۴ و صدور ۱۳ بیمه‌نامه اعتباری به ارزش ۳۶ هزار میلیارد ریال برای واحد‌های فرآوری خبر داد.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای علی خطیبی با اشاره به روند رو به رشد فعالیت‌های صندوق گفت: تعداد بیمه‌نامه‌های صادره از ۹۱ فقره در سال ۱۴۰۳ به ۱۲۰ فقره در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است که بیانگر رشد ۳۲ درصدی فعالیت‌ها و افزایش نقش صندوق در حمایت از توسعه بخش معدن کشور است.

وی همچنین اظهار کرد: در حوزه فرآوری و کانه‌آرایی مواد معدنی، ۱۳ بیمه‌نامه اعتباری به ارزش ۳۶ هزار میلیارد ریال صادر شد که عمدتاً به راه‌اندازی خطوط فرآوری و در مواردی به نوسازی واحد‌ها اختصاص داشت. بخش قابل توجهی از این طرح‌ها مربوط به مواد معدنی راهبردی و فلزی بوده و از مجموع ۱۳ طرح مورد حمایت، ۷ طرح به گروه فلزات اختصاص داشته است.

مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی برنامه‌های سال آینده را در چهار محور اصلی تشریح کرد و گفت: نخستین محور، افزایش هدفمند پوشش بیمه‌ای برای طرح‌های اولویت‌دار معدنی از مرحله اکتشاف تا تکمیل زنجیره ارزش است. در این زمینه طرح‌هایی که از توجیه فنی، اشتغال‌زایی و ارزآوری مناسب برخوردار باشند در اولویت قرار خواهند گرفت.

وی افزود: تقویت مدیریت مطالبات و جلوگیری از افزایش معوقات و نکول تعهدات، دومین محور فعالیت صندوق در سال آینده خواهد بود؛ موضوعی که با توجه به شرایط اقتصادی کشور اهمیت مضاعفی یافته است.

خطیبی ارتقای توانگری مالی صندوق را سومین برنامه مهم عنوان کرد و گفت: ضروری است سقف تعهدات و ذخایر صندوق متناسب با شرایط اقتصادی کشور افزایش یابد.

به گفته وی، استفاده از ابزار‌های جدید برای افزایش سرمایه نیز چهارمین محور برنامه‌های صندوق در سال پیش رو خواهد بود.

خطیبی با تشریح مهم‌ترین اقدامات و دستاورد‌های سال ۱۴۰۴، از تمرکز صندوق بر سه محور اصلی شامل حفظ سلامت مالی و کنترل ریسک، افزایش اثربخشی خدمات برای فعالان معدنی و ارتقای حاکمیت شرکتی خبر داد.

وی با اشاره به رویکرد‌های مدیریتی صندوق در سال گذشته اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ تلاش کرده‌ایم با استقرار انضباط در فرآیند‌های پذیرش، انجام ارزیابی‌های دقیق فنی و مالی و اخذ تضامین و وثایق مناسب، ضمن حفظ سلامت مالی صندوق، مدیریت و کنترل ریسک را نیز به شکل مؤثری دنبال کنیم.

وی دومین محور فعالیت صندوق را افزایش اثربخشی خدمات برای ذی‌نفعان بخش معدن عنوان کرد و افزود: کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها، شفاف‌سازی فرآیند‌ها و تعامل سازنده با بانک‌ها و نهاد‌های مالی از مهم‌ترین اقداماتی بود که در راستای تسهیل خدمات به فعالان معدنی انجام شد.

مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی همچنین ارتقای حاکمیت شرکتی را سومین اولویت سال گذشته برشمرد و گفت: با همکاری مستمر حسابرسان داخلی و مستقل، گام‌های مهمی در مسیر افزایش شفافیت و بهبود نظام نظارتی صندوق برداشته شد.

وی با اشاره به مدیریت سرمایه‌گذاری و نقدینگی تصریح کرد: در سال گذشته تعامل مطلوبی با شبکه بانکی و سایر نهاد‌های مالی برقرار شد تا ضمن حفظ نقدشوندگی سرمایه، مدیریت ریسک نیز به‌صورت متوازن انجام شود.

وی ادامه داد: صفر کردن خطرپذیری(ریسک) عملاً امکان‌پذیر نیست؛ زیرا در این صورت فعالیت‌های توسعه‌ای متوقف می‌شود. از سوی دیگر، پذیرش ریسک بدون ضابطه نیز منابع صندوق را تهدید خواهد کرد. ایجاد تعادل میان این دو موضوع از مهم‌ترین وظایف مدیریتی صندوق بوده که خوشبختانه نتایج عملکردی نیز مؤید موفقیت در این زمینه است.

خطیبی با اشاره به اقدامات اصلاحی انجام‌شده در صندوق گفت: استانداردسازی چک‌لیست‌های فنی و مالی، کاهش زمان بررسی و صدور بیمه‌نامه‌ها و همچنین الکترونیکی‌سازی فرآیند‌ها از مهم‌ترین برنامه‌های اجرایی سال گذشته بوده است.

وی افزود: امروز تقریباً هیچ امضای طلایی در صندوق وجود ندارد و تمامی مراحل رسیدگی به پرونده‌ها به‌صورت شفاف و الکترونیکی قابل رهگیری است. متقاضیان در هر لحظه می‌توانند از وضعیت پرونده خود مطلع شوند.