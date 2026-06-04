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به اطلاع میرساند، جدولی که تحت عنوان برنامه امتحانات نهایی تیر و مردادماه با امضای رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش در فضای مجازی منتشر شده است، صحت ندارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، برنامه امتحانات نهایی صرفا از طریق درگاه اطلاعرسانی وزارت آموزش و پرورش اعلام خواهد شد
به اطلاع میرساند، جدولی که تحت عنوان برنامه امتحانات نهایی تیر و مردادماه با امضای رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش در فضای مجازی منتشر شده است، صحت ندارد.
بنابراین درخواست میشود تا اخبار و اطلاعیههای مربوط به امتحانات نهایی را صرفا از طریق درگاههای اطلاعرسانی رسمی این وزارتخانه پیگیری کنید.