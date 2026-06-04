به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قصرشیرین گفت: در پی پایش مناطق تحت مدیریت شهرستان، محیط بانان متوجه آتش‌سوزی حاشیه رودخانه قوره تو در امتداد پناهگاه حیات وحش قراویز شدند و عملیات خاموش کردن آتش انجام شد.

فتاح پور گفت: با توجه به پوشش گیاهی منطقه که مستعد آتش سوزی است و برنامه ریزی های از قبل برای مقابله با حریق، محیط بانان با آمادگی کامل در پایش مناطق حضور دارند تا در مواقع اضطراری بلافاصله اقدامات لازم را انجام دهند.