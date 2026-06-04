مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان گفت: سطح ذخیره‌گاه‌های جنگلی استان با اجرای طرح‌های شناسایی و حفاظت از گونه‌های ارزشمند، از حدود یک‌هزار و ۵۰۰ هکتار به بیش از ۷۷ هزار هکتار در دو سال اخیر افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، شیرزاد نجفی گفت: مجموع ذخیره‌گاه‌های جنگلی شناسایی‌شده در لرستان تا دو سال پیش، حدود یک‌هزار و ۵۰۰ هکتار بود، اما اکنون بیش از ۷۷ هزار هکتار از عرصه‌های دارای گونه‌های ارزشمند و در معرض خطر، شناسایی شده‌اند که عمدتاً با گونه غالب بلوط ایرانی همراه هستند.

وی افزود: برای این عرصه‌ها طرح‌های حفاظتی و احیایی پیش‌بینی شده تا از تخریب و انقراض گونه‌های ارزشمند جلوگیری و پایداری اکوسیستم‌های جنگلی استان حفظ شود.

وی ادامه داد: لرستان با برخورداری از حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار جنگل و یک میلیون و ۴۸ هزار هکتار مرتع، از مهم‌ترین استان‌های واقع در ناحیه رویشی زاگرس به شمار می‌رود و حفاظت، احیا و بهره‌برداری اصولی از این منابع ارزشمند در اولویت برنامه‌های منابع طبیعی استان قرار دارد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان افزود: جنگل‌ها و مراتع، نقش مهمی در حفظ منابع آب، کنترل فرسایش خاک و تقویت سفره‌های زیرزمینی دارند و بخش قابل توجهی از فعالیت‌های منابع طبیعی در قالب اقدامات بیولوژیک و مدیریتی برای حفظ پوشش گیاهی و افزایش نفوذ آب ناشی از بارندگی به سفره‌های زیرزمینی انجام می‌شود.

نجفی با اشاره به برنامه‌های توسعه جنگل در استان اظهارکرد: توسعه جنگل، غنی‌سازی عرصه‌های جنگلی کم‌تراکم و افزایش پوشش گیاهی از مهم‌ترین برنامه‌های منابع طبیعی لرستان است و سالانه سطحی بیش از تعهدات ابلاغی سازمانی در این حوزه اجرا می‌شود.

وی همچنین از ظرفیت بالای تولید نهال در استان خبر داد و گفت: نهالستان‌های استان توان تولید بیش از ۱۰ میلیون اصله را دارند و امسال تولید پنج میلیون اصله نهال برای اجرای طرح‌های جنگل‌کاری، توسعه فضای سبز و تامین نیاز شهرداری‌های دارای جمعیت بیش از ۵۰ هزار نفر هدف‌گذاری شده است.

نجفی ادامه داد: منابع طبیعی لرستان آمادگی دارد نهال مورد نیاز شهرداری‌ها را در چارچوب قوانین و برنامه‌های توسعه فضای سبز تأمین کند که این اقدام در راستای اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت دنبال می‌شود.

وی افزود: لرستان در چهار سال گذشته نیز تعهدات خود را در این طرح به‌طور کامل اجرا کرده و سالانه حدود هفت میلیون و ۵۰۰ هزار اصله نهال با استفاده از ظرفیت‌های دولتی و بخش خصوصی تولید شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان با اشاره به اجرای طرح زراعت چوب در استان گفت: این طرح با هدف تأمین مواد اولیه صنایع سلولزی و کاغذسازی، ایجاد درآمد برای بهره‌برداران و کاهش فشار بر جنگل‌های طبیعی در حال اجرا است و می‌تواند نقش مؤثری در جلوگیری از برداشت غیر مجاز و قاچاق چوب از جنگل‌ها داشته باشد.

نجفی توسعه باغات در اراضی شیبدار و اجرای طرح‌های جنگل‌کاری در حاشیه عرصه‌های جنگلی را از دیگر برنامه‌های استان برشمرد و اظهار کرد: این اقدامات علاوه بر افزایش سطح پوشش گیاهی، در حفظ خاک، کنترل روان‌آب‌ها و بهبود وضعیت منابع آب مؤثر است.

وی مراتع را یکی از مهم‌ترین منابع طبیعی تجدیدشونده استان دانست و گفت: وسعت قابل توجه مراتع و نقش آنها در تأمین علوفه و تولید گوشت قرمز، اهمیت حفاظت و مدیریت اصولی این عرصه‌ها را دوچندان کرده است.

وی افزود: طرح‌های مرتع‌داری با هدف حفاظت، احیا و بهره‌برداری اصولی از مراتع به بهره‌برداران واگذار می‌شود و در برنامه‌های جدید، فعالیت‌های اقتصادی مکمل از جمله زنبورداری و زراعت چوب نیز پیش‌بینی شده است تا ضمن افزایش درآمد بهره‌برداران، حفاظت پایدار از منابع طبیعی تقویت شود.