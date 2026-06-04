امام جمعه بخش مرکزی یزد: باید برای آینده ایران، از تمامی ظرفیت‌ها و امتیازات استراتژیک تنگه هرمز به بهترین شکل استفاده کنیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مراسم گرامیداشت سالروز رحلت رهبر کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره)، با حضور طیف گسترده‌ای از اقشار جامعه و فعالان فرهنگی-مذهبی در امامزاده عبدالله بافق برگزار شد.

در این مراسم، امام جمعه بخش مرکزی یزد با تبیین ابعاد مختلفی از شخصیت امام راحل، بر ضرورت الگوبرداری از فضایل مدیریتی، رهبری و اخلاق والای ایشان در مسیر پیشروی نظام اسلامی تأکید کرد.

حجت الاسلام سید محمد کاظم مدرسی با اشاره به چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی کشور در فضای کنونی، گفت: امروز تنگه هرمز برگ برنده جمهوری اسلامی است و ما باید برای آینده ایران، از تمامی ظرفیت‌ها و امتیازات استراتژیک این منطقه به بهترین شکل استفاده کنیم.

وی با تحلیل مفهوم انتقام در برابر توطئه‌های دشمنان، خاطرنشان کرد: ما تنها به دنبال مجازات ظالمان نیستیم، بلکه به دنبال انتقام هستیم؛ انتقام در این مسیر به معنای آن است که هر آنچه دشمن از ما مطالبه کرده یا در پی آن است، ما دقیقاً برعکس آن عمل کنیم.

امام جمعه بخش مرکزی یزد، مؤلفه‌های این انتقام راهبردی را برشمرد و افزود: انتقام واقعی یعنی جمع شدن و ریشه‌کنی تمام پایگاه‌های دشمن در غرب آسیا، تثبیت حاکمیت نظام جمهوری اسلامی بر خلیج فارس و تنگه هرمز و همچنین تحریم کردن جهانی که طی ۴۷ سال گذشته، دنیای ما را تحت تحریم قرار داده است.

سخنران این مراسم در پایان، غایت و هدف نهایی از این ایستادگی و پیروزی‌ها را بسترسازی برای ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) دانست و تأکید کرد که تحقق حاکمیت حق و عدالت، مسیر تکامل نظام برای پذیرش دولت منتظر است.