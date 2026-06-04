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به دنبال زندهگیری یک مار سمی در منزل یکی از شهروندان توسط آتشنشانان نسیمشهر، سازمان آتشنشانی نسبت به احتمال انتقال ناخواسته خزندگان به محیطهای مسکونی در فصل گرمای سال هشدار داد و خواستار هوشیاری مسافران و طبیعتگردان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با افزایش سفرها و طبیعتگردی در فصل گرما، احتمال دارد مارها و سایر خزندگان برای فرار از گرما به زیر خودرو، داخل موتور، صندوق عقب یا وسایل کمپینگ پناه ببرند و ناخواسته همراه مسافران به خانه منتقل شوند.
آتشنشانی توصیه میکند پیش از حرکت یا پس از بازگشت از سفر، خودرو و تجهیزات طبیعتگردی بهدقت بررسی شوند.
همچنین در صورت مشاهده مار، از نزدیک شدن یا دست زدن به آن خودداری کرده و موضوع را به سامانه ۱۲۵ اطلاع دهید. مارها معمولاً به انسان حمله نمیکنند و با رعایت چند نکته ساده میتوان از بروز حوادث جلوگیری کرد.