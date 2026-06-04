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مردم شهرستان آباده به مناسبت عید سعید غدیر خم با اطعام علوی این عید بزرگ را جشن گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،عاشقان به خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام در آباده به مناسبت عید امامت و ولایت مولا علی علیه السلام بیش از ۳۰ هزار پرس غذای گرم بین مردم توزیع کردند.
برگزاری مراسم ویژه عید سعید غدیر خم با حضور عاشقان و دلدادگان به مولای متقیان حضرت علی علیه السلام، راهپیمایی علوی و پخت اطعام علوی از جمله برنامههایی است که در عید سعید غدیر خم در شهرستان آباده اجرا میشود.