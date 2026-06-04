مهدی قلی وند، شعری با عنوان "مثنوی غدیر" سروده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مهدی قلی وند شعری با عنوان "مثنوی غدیر" سروده است.

در ناگهان آیه ی اکمال دین رسید

پیک خدا حضرت روح الامین رسید

تا باز شد سر جهان گشت منجلی

یکپارچه نقش جهان گشت یاعلی

باران علی باد علی آسمان علی

آتش علی خاک علی کهکشان علی

از ذره تا عرش هیاهو علی علی

در ذات هم نغمه ی هو هو علی علی

عالم صدا گشت و صدا زد علی علی

همراه با ذکر محمد علی علی

بالی به او ، حضرت عنقا نمی رسید

جبریل هم بار امانت نمی کشید

آنجا فقط عرصه ی میدان احمد است

آنجا علی آینه دار محمد است

"ماآیه اکبر منی" ظهور کرد *

چشم حسودان علی را که کور کرد

دیگر ندیدند علی جان احمد است

احمد علی هست و علی با محمد است

دیگر ندیدند "علی صراط" را

کج راهه را وسوسه را انحطاط را

دیگر ندیدند که قرآن علی بود

حبل المتین ، پله ی ایمان علی بود

عالم بدن ، روح علی ، جان علی بود

خورشید جان پرور تابان علی بود

دیگر ندیدند که مولا، علی شده

شاه جهان ، حضرت والا علی شده

عرش خدا را پِی و مبنا علی شده

آیات حق ظاهر و معنا علی شده

آغاز را آب گوارا علی شده

آری "من الماء جعلنا" علی شده

دیگر ندیدند چه گویم زقوم کور

از وادی حق و حقیقت به دورِ دور

آی ای فلان بن فلان ها چه کرده اید

ای غرق در جهل و گمان ها چه کرده اید

باور ندارید مگر مرگ و میر را !!!

چشمانتان دیده که یوم الغدیر را !!!

آخر چرا پشت علی در نیامدید؟!

دنیا رها کرده و با سر نیامدید؟!

آنها که در جای علی جا گرفته اند

امروز در "هاویه" مأوا گرفته اند

لعنت بر آنها که علی را فروختند

لعنت بر آنها که ولی را فروختند

مردم شما پای ولی فقیهتان

باشید تا آمدن صاحب الزمان