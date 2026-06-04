مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایلام، بر ضرورت تقویت زیرساخت‌ها و تخصیص اعتبارات مورد نیاز در حوزه میراث فرهنگی و توسعه گردشگری استان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایلام در نشست مشترک با معاونان و کارشناسان اداره‌ کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام با رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، مهم‌ترین ظرفیت‌ها، چالش‌ها و نیاز‌های حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان را بررسی کردند.

فرزاد شریفی با اشاره به شناسایی بیش از ۵ هزار اثر تاریخی و فرهنگی در استان گفت: تاکنون ۹۶۶ اثر از این تعداد در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است و بخش قابل توجهی از آثار شناسایی‌شده برای ثبت، تعیین عرصه و حریم، انجام مطالعات تخصصی و حفاظت، نیازمند تأمین و تخصیص اعتبارات لازم هستند.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند حوزه موزه‌داری در استان افزود: در حال حاضر بیش از ۵ هزار شیء نفیس تاریخی در مخزن اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان نگهداری می‌شود و با وجود این ظرفیت ارزشمند، ایلام تنها مرکز استان کشور است که فاقد موزه باستان‌شناسی است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام گفت : زمین احداث موزه باستان‌شناسی از سوی اداره‌کل راه و شهرسازی در اختیار این اداره‌کل قرار گرفته و مطالعات و نقشه‌های اولیه آن نیز تهیه شده است که اجرای این طرح مهم فرهنگی نیازمند تخصیص اعتبارات لازم است.

شریفی با اشاره به برنامه‌های اداره‌کل در حوزه میراث‌فرهنگی افزود: در حوزه میراث‌فرهنگی به دنبال ثبت هرچه بیشتر آثار تاریخی استان در فهرست آثار ملی کشور هستیم و در همین راستا کارگروه ویژه‌ای برای پیگیری پرونده‌های ثبت جهانی آثار و ظرفیت‌های شاخص استان تشکیل شده است.

وی گفت: گردشگری راهبردی‌ترین مسیر برای پیوند فرهنگ، تمدن و طبیعت کشور به شمار می‌رود و بر همین اساس برنامه‌ریزی‌های ویژه‌ای برای جذب گردشگران خارجی، به‌ویژه از کشور عراق، در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام با اشاره به دستاورد‌های حوزه صنایع‌دستی افزود : تمرکز ما در این حوزه بر ایجاد بازار‌های مشترک و پایدار در کشور عراق است و خوشبختانه تاکنون ۴۶ حضور موفق هنرمندان و صنعتگران استان در نمایشگاه‌ها و رویداد‌های کشور عراق رقم خورده است که این اقدام به عنوان یک حرکت ماندگار و کم‌نظیر در میان استان‌های مرزی کشور شناخته می‌شود.

وی گفت: صنایع‌دستی امروز به یکی از ارکان اقتصاد هویت‌بنیان استان تبدیل شده است و نقش مؤثری در معرفی فرهنگ بومی، ایجاد اشتغال و توسعه اقتصاد محلی ایفا می‌کند.

شریفی همچنین افزود: در ایام جنگ رمضان، حضور هنرمندان صنایع‌دستی استان در نمایشگاه‌های کشور عراق به‌صورت مستمر و هفتگی ادامه داشت که این امر نشان‌دهنده پویایی، ظرفیت بالای هنرمندان استان و تداوم دیپلماسی فرهنگی ایلام در بازار‌های هدف خارجی است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ایلام نیز در این نشست با تأکید بر اهمیت صنعت گردشگری در توسعه اقتصادی کشور گفت: در صورت برنامه‌ریزی صحیح و ایجاد زیرساخت‌های لازم، صنعت گردشگری می‌تواند در زمره پردرآمدترین بخش‌های اقتصادی کشور قرار گیرد و تحقق این مهم نیازمند طراحی، برنامه‌ریزی و اجرای زیرساخت‌های مناسب است.

روح‌الله نورمحمدی با اشاره به پیشینه تاریخی و غنای فرهنگی استان ایلام افزود: این استان با برخورداری از ظرفیت‌های ارزشمند تاریخی، فرهنگی و تمدنی، شایستگی ثبت آثار در فهرست جهانی را دارد و خوشبختانه اقدامات مناسبی در این زمینه آغاز شده که امیدواریم با تداوم پیگیری‌ها و حمایت‌های لازم، به نتایج مطلوب و ماندگاری منجر شود.

وی همچنین در خصوص طرح موزه باستان‌شناسی ایلام گفت: در گام نخست باید سند زمین مذکور به نام اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی منتقل شود و پس از اخذ مصوبه ماده ۲۳، امکان تعریف ردیف اعتباری و پیگیری تأمین منابع مالی پروژه فراهم خواهد شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ایلام با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای توسعه گردشگری استان افزود : با توجه به ظرفیت‌های کم‌نظیر استان ایلام در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، تشکیل کمیته تخصصی گردشگری با محوریت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در دستور کار قرار خواهد گرفت تا با بهره‌گیری از ظرفیت تمامی دستگاه‌ها، زمینه توسعه پایدار گردشگری استان فراهم شود.

وی با اشاره به نقش مهم اقامتگاه‌های بوم‌گردی در صنعت گردشگری افزود: اهمیت ایجاد، تقویت و حمایت از بوم‌گردی‌ها بیش از گذشته مشخص شده است؛ چراکه این مراکز به‌ویژه در شرایط خاص و روز‌های دشوار، از جمله دوران جنگ، خدمات ارزشمند و قابل توجهی به مسافران و گردشگران ارائه کردند.

نورمحمدی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در حوزه گردشگری گفت: امروز باید به سمت ایجاد سکوهای گردشگری و دیجیتالی‌سازی خدمات حرکت کنیم تا ضمن معرفی بهتر ظرفیت‌های استان، زمینه دسترسی آسان گردشگران به خدمات و اطلاعات مورد نیاز فراهم شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ایلام همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در مسیر ثبت جهانی آثار و ظرفیت‌های تاریخی استان گفت: خوشبختانه اقدامات مناسبی برای آغاز فرآیند ثبت جهانی در استان شکل گرفته است و تحقق این هدف مهم نیازمند همراهی، مشارکت و پای کار بودن تمامی دستگاه‌های اجرایی و مسئولان استان خواهد بود.

وی افزود: گردشگری یک حوزه فرابخشی است و توسعه آن بدون همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف امکان‌پذیر نیست. خوشبختانه در سال‌های اخیر اتفاقات مثبت و ارزشمندی در حوزه گردشگری استان رخ داده و برای تداوم این روند، باید به سمت مدیریت یکپارچه گردشگری حرکت کنیم.