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برنامه «از خونه شروع کن» در تازهترین قسمت خود، با حضور جمعی از کارشناسان و فعالان حوزه کارآفرینی، نقش هنر چرمدوزی را در توسعه اشتغالزایی استان البرز واکاوی میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه تلویزیونی «از خونه شروع کن» روز جمعه، ۱۵ خردادماه ساعت ۱۸:۳۰ با رویکردی ترویجی به حوزه مشاغل خانگی و کارآفرینی از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.
این برنامه که به نقش صنایع دستی در اقتصاد خرد میپردازد، در قسمت پیشرو هنر چرمدوزی را به عنوان یکی از ظرفیتهای بالقوه برای ایجاد اشتغال در استان البرز مورد بررسی قرار میدهد.
کارشناسان و میهمانان این برنامه ضمن گفتوگو درباره مسیرهای دستیابی به بازار کار از طریق هنر، به بررسی چالشها و فرصتهای پیشروی هنرمندان و تولیدکنندگان این عرصه میپردازند.
مخاطبان و علاقهمندان به حوزه اشتغال و کارآفرینی میتوانند این برنامه را جمعه ۱۵ خرداد ساعت ۱۸:۳۰ از شبکه دو سیما مشاهده کنند.