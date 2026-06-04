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سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت: پکن با قاطعیت از کوبا حمایت خواهد کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ مائو نینگ با تاکید بر اینکه چین تلاشهای کوبا برای صیانت از حاکمیت و امنیت ملی خود حمایت میکند، تصریح کرد: پکن با هرگونه مداخلهٔ خارجی مخالف است و از ایالات متحده میخواهیم به صدای جامعهٔ بینالمللی گوش فرا دهد و فوری بهطور کامل به محاصره، تحریمها و فشارهای قهری علیه کوبا پایان دهد.
این دیپلمات چینی گفت: بهانه تراشی و انتشار شایعات و تخریب چهرهٔ دیگران، نمیتواند توجیهی برای محاصرهٔ وحشیانه و تحریمهای غیرقانونی آمریکا علیه کوبا باشد. آمریکا با اعمال تحریمها و محاصرهٔ یکجانبه علیه کوبا در درازمدت، اقتصاد و معیشت این کشور را بهشدت متأثر و فاجعهای انسانی برای مردم کوبا رقم زده است که مورد مخالفت گستردهٔ جامعهٔ بینالمللی است.
سخنگوی وزارت امور خارجه چین در نشست خبری روز پنجشنبه همچنین اعلام کرد: اخیراً تعداد معدودی از نمایندگان پارلمان نیوزیلند، با وجود نگرانی جدی و مخالفت قاطع چین، با اصرار به اصطلاحاً «سفر به تایوان چین» پرداختند که ناقض اصل «چین واحد» و دخالت در امور داخلی چین است. بر اساس قوانین جمهوری خلق چین، این کشور تصمیم گرفته است علیه افراد یاد شده تدابیری از جمله ممنوعیت ورود به خاک چین اتخاذ کند.
مائو نینگ تاکید کرد: اصل «چین واحد» اجماعی همگانی در جامعهٔ بینالمللی و هنجاری بنیادین در روابط بینالملل است و همچنین زیربنای سیاسی روابط چین و نیوزیلند را تشکیل میدهد. ما به این افراد توصیه میکنیم که به حاکمیت و تمامیت ارضی چین احترام بگذارند و بهطور سختگیرانه به اصل «چین واحد» پایبند باشند؛ عبور از خط قرمز در مسئله تایوان قطعاً هزینه و پیامد خواهد داشت.
وی تاکید کرد: چین با قاطعیت از تلاشهای کوبا برای صیانت از حاکمیت و امنیت ملی خود حمایت کرده و با هرگونه مداخلهٔ خارجی مخالف است. ایالات متحده باید به صدای جامعهٔ بینالمللی گوش فراد داده و فوراً بهطور کامل به محاصره، تحریمها و فشارهای قهری علیه کوبا پایان دهد.