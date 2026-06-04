به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ مائو نینگ با تاکید بر اینکه چین تلاش‌های کوبا برای صیانت از حاکمیت و امنیت ملی خود حمایت می‌کند، تصریح کرد: پکن با هرگونه مداخلهٔ خارجی مخالف است و از ایالات متحده می‌خواهیم به صدای جامعهٔ بین‌المللی گوش فرا دهد و فوری به‌طور کامل به محاصره، تحریم‌ها و فشار‌های قهری علیه کوبا پایان دهد.

این دیپلمات چینی گفت: بهانه تراشی و انتشار شایعات و تخریب چهرهٔ دیگران، نمی‌تواند توجیهی برای محاصرهٔ وحشیانه و تحریم‌های غیرقانونی آمریکا علیه کوبا​ باشد. آمریکا با اعمال تحریم‌ها و محاصرهٔ یک‌جانبه علیه کوبا در درازمدت، اقتصاد و معیشت این کشور را به‌شدت متأثر و فاجعه‌ای انسانی برای مردم کوبا رقم زده است که مورد مخالفت گستردهٔ جامعهٔ بین‌المللی است.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین در نشست خبری روز پنجشنبه همچنین اعلام کرد: اخیراً تعداد معدودی از نمایندگان پارلمان نیوزیلند، با وجود نگرانی جدی و مخالفت قاطع چین، با اصرار به اصطلاحاً «سفر به تایوان چین» پرداختند که ناقض اصل «چین واحد» و دخالت در امور داخلی چین است. بر اساس قوانین جمهوری خلق چین، این کشور تصمیم گرفته است علیه افراد یاد شده تدابیری از جمله ممنوعیت ورود به خاک چین​ اتخاذ کند.

مائو نینگ تاکید کرد: اصل «چین واحد» اجماعی همگانی در جامعهٔ بین‌المللی و هنجاری بنیادین در روابط بین‌الملل است و همچنین زیربنای سیاسی روابط چین و نیوزیلند را تشکیل می‌دهد. ما به این افراد توصیه می‌کنیم که به حاکمیت و تمامیت ارضی چین احترام بگذارند و به‌طور سخت‌گیرانه به اصل «چین واحد» پایبند باشند؛ عبور از خط قرمز در مسئله تایوان قطعاً هزینه و پیامد خواهد داشت.

وی تاکید کرد: چین با قاطعیت از تلاش‌های کوبا برای صیانت از حاکمیت و امنیت ملی خود حمایت کرده و با هرگونه مداخلهٔ خارجی مخالف است. ایالات متحده باید به صدای جامعهٔ بین‌المللی گوش فراد داده و فوراً به‌طور کامل به محاصره، تحریم‌ها و فشار‌های قهری علیه کوبا پایان دهد.