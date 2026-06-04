پخش زنده
امروز: -
معاون شهرسازی و معماری راه و شهرسازی استان اردبیل از هدفگذاری و موافقت با اجرای ۲۲ طرح سرمایهگذاری در کارگروه زیربنایی و توسعه استان در سال جاری خبر داد و گفت: اجرای این طرحها موجب توسعه عمرانی و زیربنایی خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، یوسف باقرزاده روز پنجشنبه اظهار کرد: از مجموع ۲۲ پرونده، ۲۲ طرح سرمایهگذاری در اولین جلسه کارگروه امور زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیطزیست استان در سال جاری بررسی و مورد موافقت قرار گرفت.
وی با اشاره به طرحهای مورد بررسی در کارگروه زیربنایی و توسعه استان، افزود: با توجه به دستور کار ارائه شده، مجتمع خدماتی رفاهی بینراهی با محوریت رستوران، پرورش ماهیان خاویاری، احداث واحد گردشگری از نوع محوطههای گردشگری، شن و ماسه شستشو و دانهبندیشده، پرورش مرغ گوشتی، بستهبندی میوه تازه، پنجره از یوپیویسی و درب معمولی از یوپیویسی از جمله طرحهای مصوب برای سرمایهگذاری است.
معاون شهرسازی و معماری راه و شهرسازی استان اردبیل ادامه داد:تولید محصولات باغی در گلخانه، بازیافت فولاد و چدن، بازیافت آلومینیوم، بازیافت ضایعات شیشه، اجرای طرح لوله از پلیاتیلن دولایه بدون فلز، نوار آبیاری از پلیاتیلن، تولید گرانول بازیافتی از (پلیاتیلن) و تولید پرک بازیافتی از (پلیاتیلن)، اسقاط خودروی فرسوده (بازیافت)، اسکلت فولادی سوله، انواع پل فولادی و انواع اسکلت فولادی ساختمانی از دیگر طرحهای مصوب برای سرمایه گذاری در استان میباشد.