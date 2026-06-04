به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، احمد پورزند پدر سه برادر شهید دوران دفاع مقدس (ایرج، سیروس و شاهین پورزند) پس از طی کردن دوران طولانی بیماری، شب گذشته چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ دار فانی را وداع گفت. برادران پورزند سه قهرمان کشتی بودند که در جنگ تحمیلی عراق به شهادت رسیدند.

احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان در پیامی با تسلیت درگذشت پدر شهیدان پورزند، این خانواده را از نماد‌های صبر، استقامت و سربلندی ایران اسلامی دانست و تأکید کرد که شهیدان، پهلوانان حقیقی تاریخ این سرزمین هستند که راه عزت و مسئولیت‌پذیری را به نسل‌های آینده آموخته‌اند.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

خبر درگذشت پدر گرانقدر شهیدان پورزند، موجب تأثر و اندوه شد.

پدران و مادران شهیدان، امانت‌داران بزرگ‌ترین سرمایه‌های معنوی این سرزمین‌اند. سال‌ها صبوری، نجابت و استقامت این عزیزان، بخشی از عظمت تاریخی ملت ایران را شکل داده است؛ عظمتی که بر شانه‌های مردان و زنانی استوار مانده که عزیزترین دارایی خود را در مسیر دفاع از میهن، آرمان و کرامت انسانی تقدیم کردند.

شهیدان پورزند از جمله فرزندان رشید این مرز و بوم بودند که نام خود را در دفتر افتخار ایران جاودانه ساختند. آنان نه فقط قهرمان یک خانواده، بلکه الگو‌هایی ماندگار برای جامعه‌اند؛ انسان‌هایی که معنای مسئولیت، ایثار و وفاداری را در عالی‌ترین مرتبه به نمایش گذاشتند. بی‌تردید، پهلوانان حقیقی هر ملت کسانی هستند که در لحظه آزمون، از خویش عبور می‌کنند تا عزت و امنیت دیگران باقی بماند.

امروز نیز خانواده معزز پورزند، به واسطه تربیت چنین فرزندانی، در حافظه جمعی ملت ایران جایگاهی ارجمند و الهام‌بخش دارند و نام آنان همواره با فرهنگ ایثار و سربلندی همراه خواهد بود.

اینجانب درگذشت این پدر صبور و شریف را به خانواده محترم پورزند، مردم قدرشناس و تمامی خانواده‌های معظم شهدا تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان معزز، صبر، سلامتی و اجر مسئلت دارم.