سی و هفتمین سالگرد ارتحال ملکوتی امام راحل در مصلای رشت سی و هفتمین سالگرد ارتحال ملکوتی امام راحل در مصلای رشت سی و هفتمین سالگرد ارتحال ملکوتی امام راحل در مصلای رشت سی و هفتمین سالگرد ارتحال ملکوتی امام راحل در مصلای رشت سی و هفتمین سالگرد ارتحال ملکوتی امام راحل در مصلای رشت سی و هفتمین سالگرد ارتحال ملکوتی امام راحل در مصلای رشت سی و هفتمین سالگرد ارتحال ملکوتی امام راحل در مصلای رشت سی و هفتمین سالگرد ارتحال ملکوتی امام راحل در مصلای رشت سی و هفتمین سالگرد ارتحال ملکوتی امام راحل در مصلای رشت سی و هفتمین سالگرد ارتحال ملکوتی امام راحل در مصلای رشت سی و هفتمین سالگرد ارتحال ملکوتی امام راحل در مصلای رشت

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سی وهفتمین سالگرد ارتحال بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) و عید غدیر خم، با حضور آیت‌الله رسول فلاحتی، نماینده ولی‌فقیه در استان و هادی حق‌شناس استاندار گیلان در مصلای امام خمینی (ره) شهر رشت برگزار شد.

این مراسم با حضور پرشور مردم ولایت‌مدار رشت، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، مسئولان استانی و جمعی از علما و روحانیان همراه بود.

در این آیین معنوی، حجت‌الاسلام والمسلمین علی سعیدی، رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده کل قوا، با گرامی‌داشت یاد و خاطره امام راحل (ره)، بر ضرورت تبیین آرمان‌های انقلاب اسلامی و پاسداشت رهبری حکیمانه حضرت آیت‌الله العظمی سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) تأکید کرد.

رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا با تشریح الگوی حکمرانی دینی مبتنی بر مثلث «مردم، رهبری و شریعت»، نقش مردم را «تولید قدرت و معجزه‌آفرینی» دانست و گفت: حق حاکمیت مطلق از آن خداست، اما قدرت اجرایی در اختیار مردم قرار دارد؛ ملت ایران سه بار جام طلایی پیروزی را بالای سر برده و هزینه تسلیم در برابر دشمن هزار برابر مقاومت است.

حجت‌الاسلام و المسلمین علی سعیدی افزود:حکومت دینی مانند مثلثی است که سه ضلع دارد؛ ضلع اول رهبری به عنوان هدایتگر، ضلع دوم شریعت و دین به عنوان چارچوب اصلی، و قاعده این مثلث مردم هستند. وی تأکید کرد که اگر مردم به دو ضلع رهبری و دین متصل نشوند، این مثلث هرگز شکل نمی‌گیرد و فرو می‌ریزد.

رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا با اشاره به تفاوت اساسی میان تدبیر خداوند برای اداره هستی و اداره انسان افزود: تمام خلقت و هستی مستقیماً زیر تدبیر الهی قرار دارد، اما اداره انسان دو بخش متفاوت دارد؛ بخش اول ارتباط مستقیم با خداوند و بخش دوم آن با مردم است. به گفته سعیدی، در اندیشه سیاسی اسلام، مردم نه فقط ابزار که هدف و وسیله حکمرانی هستند.

وی علت اصلی معجزه‌آفرینی ملت ایران را تکرار نکردن تجربه‌های تلخ گذشته دانست و تصریح کرد : همین ویژگی باعث شده مردم ایران جهانیان را به حیرت وادارند و مسیر تمدنی جدیدی بدون تکرار اشتباهات تاریخی بسازند. سعیدی با بیان اینکه امروز نظم جهانی در حال تغییر است و از آمریکا تا روسیه و چین همه صف‌ها در حال جدا شدن از یکدیگر هستند، تأکید کرد که هژمونی آمریکا در حال شکستن است و مردم ایران در این شکست نقش اصلی دارند.

حجت الاسلام و المسلمین علی سعیدی مقاومت فعال و هوشمندانه را بسیار بهتر از رویکرد انفعالی و انتظاری توصیف کرد و گفت: هزینه تسلیم شدن هزار برابر بیشتر از هزینه مقاومت کردن است.

وی با اشاره به حوادث ۹۴ شب گذشته خاطرنشان کرد :مردم ایران ثابت کرده‌اند همیشه در میدان حاضر هستند و اراده مردمی شکست‌ناپذیر است.



حجت الاسلام و المسلمین علی سعیدی در پایان سخنان خود در مصلی امام خمینی رشت تصریح کرد : ماندگاری انقلاب اسلامی بدون حضور مردم غیرممکن است و آینده انقلاب به دست نسل جوان و حضور او رقم می‌خورد. وی مردم ایران را قهرمانان ناشناخته تاریخ معاصر خواند که هر جا لازم بوده در صحنه حاضر شدند و ایران مقاوم امروز به الگویی برای همه ملت‌های مظلوم جهان تبدیل شده است.