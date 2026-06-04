مدیرعامل انجمن فعالان و متخصصین حوزه حجاب گفت: در نمایشگاه هدی، تولیدکنندگان ملزم هستند محصولات خود را ۲۰ درصد زیر قیمت بازار تک‌فروشی عرضه کنند و همچنین امکان خرید اقساطی برای مصرف‌کنندگان در نظر گرفته شده است.

حمیدرضا امیدی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در تشریح جزئیات برگزاری نهمین دوره نمایشگاه‌های هدی اظهار داشت: این نمایشگاه با عنوان پیشواز و استقبال از ماه محرم برگزار می‌شود و اهداف آن فراتر از موضوع عفاف و حجاب بوده و شامل حمایت از کسب‌وکار‌هایی است که در اتفاقات اخیر (منظور جنگ تحمیلی رمضان) آسیب دیده‌اند، همچنین تمرکز بر حمایت از اقتصاد خانواده است.

وی تصریح کرد: به منظور تحقق این اهداف، هزینه واگذاری غرفه‌ها به حداقل رسیده و طبق مذاکرات انجام‌شده، تولیدکنندگان ملزم هستند محصولات خود را ۲۰ درصد زیر قیمت بازار تک‌فروشی عرضه کنند.

امیدی با اشاره به تفاوت‌های این دوره از نمایشگاه با دوره قبلی که به واسطه جنگ متوقف شده بود، روی ویژگی جدید این رویداد تاکید کرد و گفت: «امکان خرید اقساطی» مهم‌ترین وجه تمایز این نمایشگاه است؛ بدین منظور اعتباری برای مصرف‌کنندگان در نظر گرفته شده تا خانواده‌ها بتوانند با سهولت بیشتر خرید کنند.

وی افزود: علاوه بر پوشاک بانوان، برای تامین نیاز‌های خانواده، صنایع و غرفه‌های پوشاک مردانه نیز در نظر گرفته شده است. همچنین سه غرفه به طور ویژه به محصولات آیینی ماه محرم اختصاص یافته است.

مدیرعامل انجمن فعالان حوزه حجاب درباره تعداد غرفه‌ها توضیح داد: مجموع غرفه‌های اصلی و حاشیه‌ای نزدیک به ۲۵۰ غرفه است که در این میان، نمایشگاه تخصصی هدی ویژه پوشاک ایرانی-اسلامی میزبان ۱۶۰ تولیدکننده در قالب ۱۳۰ غرفه است.

این مقام مسئول گفت: این نمایشگاه از تاریخ ۱۵ خرداد ماه لغایت ۲۲ خرداد ماه (به مدت یک هفته) از ساعت ۱۵ تا ۲۲ پذیرای مردم است.

امیدی در پایان خاطرنشان کرد: این نمایشگاه مقدمه‌ای برای برگزاری نمایشگاه بزرگ اربعین خواهد بود که تلاش داریم پیش از فرارسیدن اربعین حسینی، آن را در مصلای امام خمینی (ره) جهت خدمت‌رسانی به زائرین عتبات عالیات برگزار کنیم.